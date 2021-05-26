«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока –2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по «Nord Stream 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».