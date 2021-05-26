Украина отказалась прекращать борьбу с "Севпотоком– 2"

"Ничто не завершено, пока оно (строительство "Северного потока-2" — ред.) не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США – ред.) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.