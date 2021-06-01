Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Власти Петербурга оценили эпидемиологическую ситуацию в городе

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад
Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге непростая, но управляемая. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал губернатор Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава города отметил, что с января до середины мая в Петербурге неуклонно снижались заболеваемость и число госпитализаций.
«Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности», — сказал Беглов.
Ранее начальница отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия говорила, что рост новых случаев коронавируса в городе в мае связан с проведением массовых мероприятий и отказом граждан от средств защиты.
Компании,Видео,Ирина Чхинджерия,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,Роспотребнадзор,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители