«Почта России» станет крупным холдингом

Соответствующие шаги предусматривает актуализированная стратегия "Почты России" на 2020-2030 годы, которая сейчас находится на рассмотрении совета директоров.

В качестве примера Акимов напомнил, что холдингами являются такие компании, как Poste Italiane, Deutsche Post DHL и Singapore Post.

Согласно стратегии "Почты России", ее инвестиционная программа в ближайшие пять лет потребует 127 миллиардов рублей. Акимов рассчитывает, что компания "спокойно найдет" эти средства за счет кредитов. К прямым субсидиям от государства, по его мнению, возвращаться не стоит.