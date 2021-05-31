Зоомагазины и ветклиники могут массово обанкротиться

Питомцы россиян оказались под угрозой из-за запрета на импорт кормов для кошек, собак и остальных животных из США, Германии, Испании и других стран. По словам представителей Союза предприятий зообизнеса, это не только создает риски для здоровья питомцев, но также может привести к росту цен и банкротству зоомагазинов и ветеринарных клиник. Об этом сообщает РБК.