Зоомагазины и ветклиники могут массово обанкротиться

Запрет на импорт зоокормов постепенно вводит Россельхознадзор
. В ведомстве установили, что там есть незарегистрированные генно-модифицированные компоненты. Под запрет уже попала продукция из Нидерландов, США, Испании, Германии и Литвы. Дело в том, что кошки и собаки относятся к так называемым непродуктивным видам животных, то есть их мясо не идет на пищу. Однако с 2021 года изменился принцип, которым руководствуется Россельхознадзор
при запрете импорта. Теперь если ГМО нашли в кормах для продуктивных животных (домашнего скота), то под запрет попадает продукция всех производителей страны.