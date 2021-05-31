Ранее «Рамблер» писал, что «АвтоВАЗ» откажется от нынешней версии Lada Vesta из-за перехода на более современную платформу. Сейчас Vesta собирается на платформе Lada B/C, однако в будущем будет сделан переход на модульную CMF-B. Причиной этого станет то, что B/C не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. Также эта платформа не позволяет создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы.