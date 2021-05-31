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Нет комплектующих: "АвтоВАЗ" приостановил производство

Вероника Полынина
2 часа назад
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях из-за недостатка комплектующих, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании.
Производство будет приостановлено на два дня, 2 и 3 июня, на сборочных линиях 1 и 5. Возобновить сборку автомобилей планируется 4 июня.
На сборочной линии 1 производятся автомобили на платформе B0 - Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero.
На сборочной линии 5 осуществляется производство Lada Granta.
В «АвтоВАЗе» заверили, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерских центрах.
Ранее «Рамблер» писал, что «АвтоВАЗ» откажется от нынешней версии Lada Vesta из-за перехода на более современную платформу. Сейчас Vesta собирается на платформе Lada B/C, однако в будущем будет сделан переход на модульную CMF-B. Причиной этого станет то, что B/C не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. Также эта платформа не позволяет создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы.
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