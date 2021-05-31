В Nestle признались в выпуске вредной продукции

Швейцарская компания Nestle признала, что большинство ее продукции не соответствует общепринятому определению здорового питания, пишет газета Financial Times со ссылкой на внутреннюю презентацию компании.

Отмечается, что статистика не включает детское питание, корм для домашних животных, кофе и продукты питания для людей с определенными заболеваниями.