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Участникам ПМЭФ пришлось отстоять огромную очередь на сдачу ПЦР-теста

BFM.RU
2 часа назад
У Центра международной торговли в Москве, где берут ПЦР-тесты у участников Петербургского международного экономического форума, образовалась многочасовая очередь. Хотя все приходили сдавать анализ по записи, это не помогло, говорит обозреватель Business FM Иван Медведев. Ему пришлось отстоять три часа и вдобавок заплатить за парковку:
Иван Медведев, обозреватель Business FM:
«Петербургский международный экономический форум начинается по факту 2 июня — это будет так называемый нулевой день. И чтобы попасть туда на площадку 2-го числа, например в 10 утра, тест ПЦР нужно сдать не позднее чем в 10 утра 1 июня — должны пройти сутки минимум. Точка тестирования в Москве, в Центре международной торговли, оказалась почти единственной — потому что остальные расположены в московских аэропортах. Люди записывались к какому-то определенному времени, но по факту это не играло никакой роли. Потому что очередь была одна, общая. В итоге я простоял на улице в очереди в хвосте два часа и практически час еще я простоял внутри. И естественно, наблюдал традиционные для таких историй вещи: люди, стоявшие сзади меня на улице, пройдя внутрь с помощью своих знакомых или кого-то еще, оказывались в голове змейки, которая подходила к кабинету, где, собственно, и берут анализ. Те, кто хотел сдать тесты пораньше, подготовиться к поездке, потратили на это около трех часов. И то нас забрали, человек 20, из середины очереди — девушка подошла и сказала, что открылись где-то еще два стола, за которыми берут тесты, и нас увели куда-то. А так я бы стоял внутри помещения еще дольше. Но суммарно ушло три часа. И, казалось бы, бесплатный для меня тест, за который платит организация, мне обошелся в 900 рублей, потому что парковка в центре стоит 300 рублей в час».
В этом году билет участника Петербургского международного экономического форума стоит 840 тысяч рублей, премиум — 960 тысяч. Обладатель последнего может посетить пленарное заседание с Владимиром Путиным и пройти потом в «зоны делового общения».
В прошлом году форум не проводился из-за ковида, а в этом — цены выросли более чем вдвое. Из-за этого от участия уже отказалась омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова.
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