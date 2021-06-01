«Петербургский международный экономический форум начинается по факту 2 июня — это будет так называемый нулевой день. И чтобы попасть туда на площадку 2-го числа, например в 10 утра, тест ПЦР нужно сдать не позднее чем в 10 утра 1 июня — должны пройти сутки минимум. Точка тестирования в Москве, в Центре международной торговли, оказалась почти единственной — потому что остальные расположены в московских аэропортах. Люди записывались к какому-то определенному времени, но по факту это не играло никакой роли. Потому что очередь была одна, общая. В итоге я простоял на улице в очереди в хвосте два часа и практически час еще я простоял внутри. И естественно, наблюдал традиционные для таких историй вещи: люди, стоявшие сзади меня на улице, пройдя внутрь с помощью своих знакомых или кого-то еще, оказывались в голове змейки, которая подходила к кабинету, где, собственно, и берут анализ. Те, кто хотел сдать тесты пораньше, подготовиться к поездке, потратили на это около трех часов. И то нас забрали, человек 20, из середины очереди — девушка подошла и сказала, что открылись где-то еще два стола, за которыми берут тесты, и нас увели куда-то. А так я бы стоял внутри помещения еще дольше. Но суммарно ушло три часа. И, казалось бы, бесплатный для меня тест, за который платит организация, мне обошелся в 900 рублей, потому что парковка в центре стоит 300 рублей в час».