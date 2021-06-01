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Корм для животных может подорожать из-за новых требований к упаковке

Слово и Дело
8 часов назад
Российский Минпромторг с 21 июня намерен потребовать от производителей маркировать товары для животных знаком СТР, что требует смены внешнего вида упаковки. На данный момент они маркируются знаком РСТ (знак соответствия требованиям российских стандартов). Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко "Коммерсанту".
Корм для животных может подорожать из-за новых требований к упаковке
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
"Списание напечатанной упаковки грозит потерей более 550 млн рублей, а выпуск новой дважды обойдется в 530 млн рублей. Альтернативой может стать нанесение наклеек, но это технически сложный процесс, требующий дополнительного персонала, и затраты на этот процесс оцениваются примерно в 1,8 млрд рублей", — сказала она.
Такие издержки скажутся на ценах на корм. Такие же проблемы ждут производителей гигиенических товаров, средств для стирки, дезинфицирующих товаров. Однако спасти ситуацию может отсрочка изменений на 18 месяцев.
Компании,Виктория Абрамченко,Минпромторг,
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