Корм для животных может подорожать из-за новых требований к упаковке

"Списание напечатанной упаковки грозит потерей более 550 млн рублей, а выпуск новой дважды обойдется в 530 млн рублей. Альтернативой может стать нанесение наклеек, но это технически сложный процесс, требующий дополнительного персонала, и затраты на этот процесс оцениваются примерно в 1,8 млрд рублей", — сказала она.