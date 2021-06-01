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Росатом выпускает «зеленые облигации» на 100 млрд рублей

BFM.RU
43 минуты назад
Московская Биржа зарегистрировал программу биржевых облигаций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы Госкорпорации «Росатом».
Росатом выпускает «зеленые облигации» на ₽100 млрд
Фото: ТАССТАСС
Программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», которое состоялось 26 апреля 2021 года.
Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 млрд рублей включительно. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг.
Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации.
Организаторами размещения выпуска облигаций выступают: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
Денежные средства, полученные от размещения облигаций в рамках программы, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома. В частности, первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».
На сегодняшний день АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.
«Приверженность устойчивому развитию зафиксирована в стратегии Росатома, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации — для нас абсолютный приоритет. Среди других наших стратегических «устойчивых» продуктовых направлений — решения для городской среды «Умный город», ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов «устойчивого» и «зеленого» финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
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