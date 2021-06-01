Росатом выпускает «зеленые облигации» на ₽100 млрд

Фото: ТАСС ТАСС

Программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг были утверждены на заседании совета директоров акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», которое состоялось 26 апреля 2021 года.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 млрд рублей включительно. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 3640 дней с даты начала размещения выпуска. Срок действия программы не ограничен. Одновременно с программой биржевых облигаций был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Облигации планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. В рамках программы биржевых облигаций могут быть размещены в том числе «зеленые» или «социальные» облигации.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций в рамках программы, будут направлены на финансирование устойчивых («зеленых») программ и проектов Росатома. В частности, первый выпуск облигаций эмитента в рамках утвержденной программы планируется в объеме 10 млрд рублей и будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».

На сегодняшний день АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) уже ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России общей мощностью 420 МВт. Еще три ветропарка в Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 300 МВт будут введены до конца года. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.