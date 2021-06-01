"Рекордные объемы": "Газпром" нарастил экспорт в Германию и Италию

Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за первые пять месяцев 2021 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае поставлены рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию, сообщили в компании.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья – 84,2 млрд куб. м газа, что на 27,2% (на 18 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что Газпром в мае поставил рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию.

Как отметили в компании, в период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на 166,9%), Германию (на 40%), Италию (на 18%), Францию (на 18,4%), Польшу (на 19,8%), Болгарию (на 47,8%), Румынию (на 194,7%), Сербию (на 125,9%), Грецию (на 29,9%).

По данным Газпрома, добыча компании в январе-мае текущего года выросла на 16,2% (31 млрд кубических метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 млрд кубометров газа.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 17%, или на 18,8 кубических метров, добавили в Газпроме.

В феврале сообщалось, что поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м.

В конце 2020 года в Газпроме заявляли, что в 2021 году компания планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.

Скорость закачки газа в европейские хранилища продолжает оставаться низкой уже полтора месяца, несмотря на высокий спрос на газ в Европе, говорится в сообщении холдинга. Отставание по закачке держится на рекордно низком уровне - около 34,6 млрд куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая восполнено только 8,1 млрд куб. м (отбор в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года составил более 66 млрд куб. м). "Отметим, что отставание по закачке не сокращается и в последнюю декаду держится на рекордно низком уровне - около 34,6 млрд куб. м. Темпы заполнения европейских ПХГ заметно ниже, чем в предыдущие годы, и для того, чтобы наверстать упущенное к октябрю, они должны составить в среднем не менее 15 млрд куб. м в месяц, в то время как заполняемость в мае составляла в два раза меньше", - говорится в сообщении холдинга.

Отметили в "Газпроме" и низкие темпы восполнения запасов ПХГ Украины. "За прошедший с начала закачки месяц в хранилища поступило лишь 0,34 млрд куб. м. Это всего 2,6% от объема, использованного в течение отопительного периода 2020/2021 года. Отставание по закачке от прошлого года выросло до 2,3 млрд куб. м", - констатировали в газовом холдинге.

Уровень добычи природного газа в 2021 году достигнет 506,5 миллиарда кубометров, прогнозируют в "Газпроме".

Если показатель ожидаемой добычи будет достигнут, это станет рекордным значением за десять лет. В последний раз "Газпром" добывал больше в 2011 году, тогда из недр было извлечено 513,16 миллиарда кубометров газа, сообщает ИА "Финмаркет".

"Мы скорректировали свои объемы добычи, чтобы в первую очередь компенсировать то, что мы забрали из ПХГ, чтобы обеспечить потребность российских и зарубежных потребителей в соответствии с контрактами", — объяснил зампред правления компании Виталий Маркелов.

Изначальный план на текущий год предполагал добычу 496,9 миллиарда кубометров газа. Маркелов добавил, что объемы, зафиксированные в первые месяцы, заставили "Газпром" пересмотреть план.

Прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, упала в 2020 году почти в 9 раз. Такие данные корпорация привела в годовом отчёте по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

По итогам года показатель составил всего 135,3 млрд рублей. Это в 8,88 раза меньше, чем в 2019 году (1,202 трлн рублей). «Газпром» назвал несколько факторов, которые оказали влияние на финансовый результат:

рост курса доллара и евро к российскому рублю на 19% и 31% соответственно;

снижение цен на газ и нефть.

Ослабление рубля привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям. В 2020 году чистый убыток «Газпрома» по курсовым разницам составил 604,8 млрд рублей против 285,5 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Падение цен на нефть и газ вылилось в снижение выручки «Газпрома» от продаж — прежде всего в сегменте «Европа и другие страны». Выручка корпорации за отчётный период снизилась с 7,6 трлн до 6,3 трлн рублей. Прибыль от продаж упала в 1,8 раза — до 614,8 млрд рублей.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась в 2020 году на 678,7 млрд рублей, или на 27%. «Газпром» объяснил такой результат главным образом снижением на 24% средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, и снижением объёмов продаж газа в натуральном выражении на 6%, или на 13,4 млрд куб. м. Средние цены, выраженные в долларах, при этом упали на 32%.

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего СССР тоже уменьшилась — на 60,8 млрд рублей, или на 17%. Показатель составил 295,2 млрд рублей. Это произошло из-за снижения поставок в натуральном выражении на 19%, или на 7,5 млрд куб. м.

Несмотря на заметное ухудшение финансового состояния, «Газпром» ожидает значительного роста финансовых показателей в 2021 году и возвращения к докризисному уровню. Газовый монополист рассчитывает на должный спрос на сырьё в Европе летом, не прогнозируя переизбытка на рынке по типу 2020 года.

Кроме того, «Газпром» заложил в бюджет рост выручки группы в 2021-м на 16%, до 7,34 трлн рублей.

Коммерческие переговоры с Польшей продолжаются, несмотря на массу споров и заявления политиков и компаний. Об этом в ходе пресс-конференции заявила зампред «Газпрома», гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает «Интерфакс».

Варшава утверждает, что не намерена продлевать истекающий в 2022 году контракт на закупку российского газа. В своем ответе Бурмистрова дала понять, что «Газпром» не оставил надежду продолжить прямую продажу газа своему давнему партнеру.

По ее словам, Польша остается «надежным контрагентом» и является «великой страной», с которой Россия давно и много сотрудничает. Зампред «Газпрома» призвала не обращать внимания на громкие слова и исторические реалии, потому что обе страны, несмотря ни на что, живут в «экономическом поле».

Также в ходе пресс-конференции Бурмистрова указала, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) беспрецедентно пусты. Из-за холодных зимы и весны запасы в них оцениваются в 33,6 миллиарда кубометров. Это в два раза меньше, чем в те же сроки в прошлые годы.

Контракт на поставку Польше российского газа был заключен в 1996-м. Варшава в последние годы неоднократно указывала, что считает соглашение несправедливым и убыточным, и даже доказала свою позицию в Стокгольмском арбитраже.

Республика планирует заместить выпадающие объемы сжиженным природным газом (СПГ), в том числе из Катара и США, а также собственной добычей на норвежских месторождениях.

Нефтяные компании Royal Dutch Shell ExxonMobil и Chevron столкнулись с серьезным давлением со стороны борцов за экологию, направленным на сокращение углеродных выбросов, и это подарок для российских «Газпрома» и «Роснефти» , а также для государственных нефтяных компаний Саудовской Аравии и ОАЭ — Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Company, пишет Reuters.

«Похоже, Западу в вопросе поставок придется больше полагаться на тех, кого он называет "враждебными режимами"», — цитирует Reuters высокопоставленного представителя «Газпрома».

Высокопоставленный представитель Saudi Aramco, в свою очередь, заметил, что решение суда упростит ОПЕК наращивание производства, что хорошо для компании.

От официальных комментариев Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Company, «Роснефть» и «Газпром» отказались.

Западные компании стремительно расширяли свой бизнес в течение последних 50 лет, стараясь снизить зависимость от поставок с Ближнего Востока и России. Эти же компании планировали резко сократить выбросы к 2050 году, однако столкнулись с растущим давлением со стороны инвесторов, настаивающих на большем внимании к вопросам изменения климата.

26 мая Shell проиграла в противостоянии с экологическими активистами: суд обязал компанию существенно сократить выбросы, что по сути означает сокращение производства нефти и газа. При этом Shell планирует обжаловать решение суда.