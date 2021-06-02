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«Пятерочка» завысила цены на продукты на 257%

Алиса Селезнёва
2 часа назад
В ходе проверки магазинов «Пятерочка» в Салехарде обнаружено завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту. Об этом сообщает прокуратура региона.
«Пятерочка» на Ямале завысила цены на продукты на 257%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, проверка «требований законодательства о ценообразовании на продукты питания первой необходимости» была организована после публикаций в СМИ.
«Осуществлен выход в магазины «Пятерочка», расположенные на территории Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257 % цен на сливочное масло и капусту», - говорится в сообщении.
Прокурор города внес представление об устранении нарушений, а также возбудил дело по статье КоАП «Нарушение порядка ценообразования». В итоге компания была признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара — 1600 рублей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность некоторых производителей и торговых сетей.
При этом по данным Росстата, которые привел ТАСС, с начала апреля потребительские цены в РФ выросли на 0,6 процента, а с 1 января - на 2,7 процента. В годовом выражении инфляцию на 26 апреля Росстат оценивал в 5,54 процента.
Компании,Михаил Мишустин,Росстат,ИТАР-ТАСС,
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