«Пятерочка» на Ямале завысила цены на продукты на 257%

По данным ведомства, проверка «требований законодательства о ценообразовании на продукты питания первой необходимости» была организована после публикаций в СМИ.

Прокурор города внес представление об устранении нарушений, а также возбудил дело по статье КоАП «Нарушение порядка ценообразования». В итоге компания была признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара — 1600 рублей.