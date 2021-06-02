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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

ТАСС
2 часа назад
Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошла экс-глава МИД Австрии, доктор права Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.
Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Остальные кандидаты, включая вице-премьера РФ Александра Новака, помощника президента РФ Максима Орешкина и главу "Роснефти" Игоря Сечина, были переизбраны на новый срок.
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