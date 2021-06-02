Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Сбер принял участие в пленарной дискуссии о лекарственной безопасности на ПМЭФ

SberPress
1 час назад
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках форума «Лекарственная безопасность» прошла панельная сессия «Цифровые технологии медицинской помощи» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка Ольги Голодец.
Сбер принял участие в пленарной дискуссии о лекарственной безопасности на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Участники сессии обсудили новые тренды, возникшие в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания населения в последнее время. Ещё до пандемии в России была начата работа по цифровизации сферы здравоохранения, однако именно борьба с новым коронавирусом дала мощный импульс внедрению новейших технологий. Быстрыми темпами идёт формирование единого информационного поля, в котором субъекты медицинской деятельности говорят на одном языке; обеспечивается прозрачность регистрации, внедрения и маршрутизации лекарственных препаратов, контроль за их распространением, сбор обратной связи от потребителей, внедрение «электронного рецепта», технологий, позволяющих максимально разгрузить медицинских работников от рутинной работы с документами.
Цифровизация позволяет вывести здравоохранение России на новый уровень, повысить доступность и качество медицины. Она является необходимой составляющей развития пациентоцентрической модели отрасли. О том, какую помощь в этой сфере готов оказать Сбер, один из национальных технологических лидеров, рассказала Ольга Голодец.
По её словам, Сбер располагает не только передовыми цифровыми технологиями, но и уникальной сервисной AI-native-моделью, позволяющей проецировать алгоритмы взаимодействия с многоплановой клиентской базой и на другие сферы с учётом их особенностей, высокой степенью информативности и надёжности.
Во время пандемии Сбер работал в режиме онлайн, активно помогал врачам и жителям в сложившейся ситуации. Банк предложил медицинским учреждениям систему распознавания COVID-19 по результатам КТ, что спасло многие жизни. Продукт Voice2Med позволяет врачам в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Разработка экономит 22% времени врача, существенно повышает качество заполнения протоколов. Сервисы телемедицины, внедряемые Сбером и компаниями экосистемы, повышают качество оказания медицинской помощи, делают услуги доступными для жителей страны независимо от места проживания.
Ольга Голодец рассказала об одном из уникальных проектов Сбера и правительства Москвы, — умный помощник врача «ТОП-3», победитель в номинации «Электронное здоровье» (E-health) престижного международного конкурса WSIS Prizes 2021, проводимого под эгидой ООН. Разработка позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента.
Эта и многие другие сервисы, разработанные Сбером и компаниями экосистемы, как заявила Ольга Голодец, помогают врачам в их ежедневной работе, делают процесс постановки диагноза более эффективным, в целом повышают качество оказания медицинской помощи. Сбер предоставляет удобные продукты, которые помогают миллионам пациентов оставаться здоровыми.
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка
Современные медицинские технологии позволяют увеличить доступность медицины в масштабах страны, повысить качество оказания консультаций, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения, а также достичь цели по продолжительности жизни.
Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны. Например, телемедицина — это одна из перспективных технологий в мире, которая активно внедряется в России, помогает большому количеству пациентов получать качественный, удобный сервис, а также является одним из важнейших компонентов профилактики инфекционных заболеваний. Сервис СБЕР ЕАПТЕКА значительно увеличивает ассортимент и доступность лекарств в регионах. Сейчас крайне важно, чтобы наша законодательная и нормативная базы отвечали вызовам сегодняшнего дня, чтобы уровень оказания медицинской помощи в стране вышел на новый, качественно высокий уровень
Дискуссию модерировал Алексей Мартынов, президент Ассоциации производителей биомедицинских клеточных продуктов. Кроме Ольги Голодец, выступили: Ольга Кобякова, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации; Евгения Меркулова, заместитель директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ; Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам, ПАО «Ростелеком»; Константин Солодухин, генеральный директор Национального центра информатизации; Кирилл Хромов, директор по развитию ООО «Первый Электронный Рецепт»; Тимур Ахмеров, генеральный директор, АО «БАРС Груп»; Константинос Варлас, старший управляющий директор по основной диагностике по Восточной Европе, компания Abbott; Кристиан Роммель, исполнительный вице-президент, руководитель направления по глобальным разработкам, член исполнительного комитета фармацевтического подразделения компании Bayer; Виталий Мильке, профессор МГТУ им Н. Э. Баумана, доктор в области компьютерных наук и машинного обучения Anglia Ruskin University Cambridge.
Компании,ПМЭФ-2021,Тимур Ахмеров,Виталий Мильке,Борис Глазков,Ольга Кобякова,Константин Солодухин,Алексей Мартынов,Ольга Голодец,МГТУ им. Баумана,Минздрав РФ,Ростелеком,Сбербанк России,Правительство Москвы,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители