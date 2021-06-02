Сбер принял участие в пленарной дискуссии о лекарственной безопасности на ПМЭФ

Дискуссию модерировал Алексей Мартынов
, президент Ассоциации производителей биомедицинских клеточных продуктов. Кроме Ольги Голодец, выступили: Ольга Кобякова
, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
; Евгения Меркулова, заместитель директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ; Борис Глазков
, вице-президент по стратегическим инициативам, ПАО «Ростелеком»
; Константин Солодухин
, генеральный директор Национального центра информатизации; Кирилл Хромов, директор по развитию ООО «Первый Электронный Рецепт»; Тимур Ахмеров
, генеральный директор, АО «БАРС Груп»; Константинос Варлас, старший управляющий директор по основной диагностике по Восточной Европе, компания Abbott; Кристиан Роммель, исполнительный вице-президент, руководитель направления по глобальным разработкам, член исполнительного комитета фармацевтического подразделения компании Bayer; Виталий Мильке
, профессор МГТУ
им Н. Э. Баумана, доктор в области компьютерных наук и машинного обучения Anglia Ruskin University Cambridge.