Сбер принял участие в пленарной дискуссии о лекарственной безопасности на ПМЭФ

Ольги Голодец. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках форума «Лекарственная безопасность» прошла панельная сессия «Цифровые технологии медицинской помощи» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка

Фото: РИА Новости РИА Новости

Участники сессии обсудили новые тренды, возникшие в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания населения в последнее время. Ещё до пандемии в России была начата работа по цифровизации сферы здравоохранения, однако именно борьба с новым коронавирусом дала мощный импульс внедрению новейших технологий. Быстрыми темпами идёт формирование единого информационного поля, в котором субъекты медицинской деятельности говорят на одном языке; обеспечивается прозрачность регистрации, внедрения и маршрутизации лекарственных препаратов, контроль за их распространением, сбор обратной связи от потребителей, внедрение «электронного рецепта», технологий, позволяющих максимально разгрузить медицинских работников от рутинной работы с документами.

Цифровизация позволяет вывести здравоохранение России на новый уровень, повысить доступность и качество медицины. Она является необходимой составляющей развития пациентоцентрической модели отрасли. О том, какую помощь в этой сфере готов оказать Сбер, один из национальных технологических лидеров, рассказала Ольга Голодец.

По её словам, Сбер располагает не только передовыми цифровыми технологиями, но и уникальной сервисной AI-native-моделью, позволяющей проецировать алгоритмы взаимодействия с многоплановой клиентской базой и на другие сферы с учётом их особенностей, высокой степенью информативности и надёжности.

Во время пандемии Сбер работал в режиме онлайн, активно помогал врачам и жителям в сложившейся ситуации. Банк предложил медицинским учреждениям систему распознавания COVID-19 по результатам КТ, что спасло многие жизни. Продукт Voice2Med позволяет врачам в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Разработка экономит 22% времени врача, существенно повышает качество заполнения протоколов. Сервисы телемедицины, внедряемые Сбером и компаниями экосистемы, повышают качество оказания медицинской помощи, делают услуги доступными для жителей страны независимо от места проживания.

Ольга Голодец рассказала об одном из уникальных проектов Сбера и правительства Москвы , — умный помощник врача «ТОП-3», победитель в номинации «Электронное здоровье» (E-health) престижного международного конкурса WSIS Prizes 2021, проводимого под эгидой ООН . Разработка позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента.

Эта и многие другие сервисы, разработанные Сбером и компаниями экосистемы, как заявила Ольга Голодец, помогают врачам в их ежедневной работе, делают процесс постановки диагноза более эффективным, в целом повышают качество оказания медицинской помощи. Сбер предоставляет удобные продукты, которые помогают миллионам пациентов оставаться здоровыми.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Современные медицинские технологии позволяют увеличить доступность медицины в масштабах страны, повысить качество оказания консультаций, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения, а также достичь цели по продолжительности жизни.