"Самокат" начнет покорять США

Выход на американский рынок «Самокат» запланировал в течение ближайших нескольких месяцев до года, рассказали источники. Ещё не решено, под каким брендом проект будет работать в США, но нынешнее название сервиса использовать не станут. Команду для развития нового направления тоже соберут на месте.

Акционеры пока обсуждают масштаб запуска проекта — от этого напрямую зависят затраты. Пока не определены расходы на экспансию, число и география складов. Представитель «Самоката» отказался от комментариев.

В мае 2020 года «Секрет» писал , что совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group купило контрольный пакет акций «Самоката» в размере 75,6%. Участники не раскрывали сумму сделки. В итоге основатели компании сохранили миноритарные доли, а ещё один пакет акций остался у кипрской дочки группы ПИК. Пандемия коронавируса позволила «Самокату» активно расти. К концу 2020 года у сервиса было 400 складов и 8000 подключённых курьеров. Выручка за год составила 9,7 млрд рублей. C середины 2020 года «Самокат» начал активную экспансию в российские регионы — теперь фирма работает в 15 городах, включая Самару, Новосибирск, Ленинградскую область и Краснодар.