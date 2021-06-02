"Самокат" начнет покорять США

Несколько сервисов по экспресс-доставке продуктов, основанные россиянами, уже работают в США. В Нью-Йорке развивается стартап Fridge No More, его в 2020 году запустили один из инвесторов «Самоката» Павел Данилов
и сооснователь Coub Антон Гладкобородов. В марте 2021 года проект привлёк $15,4 млн от фонда Insight Partners и других инвесторов. Кроме того, на Восточном побережье США в 2021 году начал работать сервис Food Rocket Виталия Александрова
. $2 млн в стартап вложил пул инвесторов во главе с фондами Baring Vostok и AltaIR Capital.