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Российский сервис доставки продуктов захотел выйти на рынок США

Секрет Фирмыиещё 1
47 минут назад
Сервис доставки продуктов, товаров для дома и косметики «Самокат» захотел выйти на рынок США, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники. Название у нового бизнеса при этом будет другим. Контрольный пакет в сервисе, основанном три года назад, ранее купило совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru. Выручка «Самоката» в 2020 году превысила 9 млрд рублей.
"Самокат" начнет покорять США
Фото: ТАССТАСС
Выход на американский рынок «Самокат» запланировал в течение ближайших нескольких месяцев до года, рассказали источники. Ещё не решено, под каким брендом проект будет работать в США, но нынешнее название сервиса использовать не станут. Команду для развития нового направления тоже соберут на месте.
«На рынок США будет перенесена идея, частично технологии "Самоката", но не бренд и не люди», — отметил собеседник издания, близкий к компании.
Акционеры пока обсуждают масштаб запуска проекта — от этого напрямую зависят затраты. Пока не определены расходы на экспансию, число и география складов. Представитель «Самоката» отказался от комментариев.
История компании
«Самокат» запустили в 2018 году бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков. В 2019 году сервис привлёк $10 млн от группы компаний ПИК Сергея Гордеева.
В мае 2020 года «Секрет» писал , что совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group купило контрольный пакет акций «Самоката» в размере 75,6%. Участники не раскрывали сумму сделки. В итоге основатели компании сохранили миноритарные доли, а ещё один пакет акций остался у кипрской дочки группы ПИК. Пандемия коронавируса позволила «Самокату» активно расти. К концу 2020 года у сервиса было 400 складов и 8000 подключённых курьеров. Выручка за год составила 9,7 млрд рублей. C середины 2020 года «Самокат» начал активную экспансию в российские регионы — теперь фирма работает в 15 городах, включая Самару, Новосибирск, Ленинградскую область и Краснодар.
Наши в Америке
Несколько сервисов по экспресс-доставке продуктов, основанные россиянами, уже работают в США. В Нью-Йорке развивается стартап Fridge No More, его в 2020 году запустили один из инвесторов «Самоката» Павел Данилов и сооснователь Coub Антон Гладкобородов. В марте 2021 года проект привлёк $15,4 млн от фонда Insight Partners и других инвесторов. Кроме того, на Восточном побережье США в 2021 году начал работать сервис Food Rocket Виталия Александрова. $2 млн в стартап вложил пул инвесторов во главе с фондами Baring Vostok и AltaIR Capital.
Компании,Родион Шишков,Вячеслав Бочаров,Виталий Александров,Павел Данилов,Сергей Гордеев,Группа компаний ПИК,"Магнит",Mail.ru Group,Почта России,Сбербанк России,
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