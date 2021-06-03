Евтушенков анонсировал IPO МТС Банка в 2022 году

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"Компания [МТС] каждый день динамично развивается, например, еще недавно не было подразделения "МТС медиа" - онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными. Будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же "Тинькофф-банка". Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году", - сказал он.

МТС Банк - универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основными акционерами является "Мобайл ТелеСистемс Б. В." - дочерняя компания МТС.

"Медси", "Степь" и "Биннофарм групп"

Портфельные компании АФК "Системы" - сеть клиник "Медси", агрохолдинг "Степь" и "Биннофарм групп" - не будут проводить IPO в течение трех месяцев.

"В течение трех месяцев точно нет", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-либо из трех компаний проводить IPO через несколько месяцев.

Он также отметил, что все эти компании ("Медси", "Степь" и "Биннофарм групп") принципиально готовы с точки зрения отчетности, корпоративного управления и менеджмента.

"Поэтому мы принимаем решение [об IPO] за несколько месяцев [до потенциального размещения]: да или нет <...>. Если получится, мы выведем их на биржу и у нас есть еще несколько штук [компаний], которые тоже станут публичными через различные механизмы. Нужно искать окно возможностей, когда потребность рынков будет соответствовать нашим задачам. Немаловажным также является размер компании и ее ожидаемая стоимость", - пояснил Евтушенков.

Он уточнил, что вывод на IPO - не самоцель, у компании нет таких задач, как при плановой экономике, "сегодня [выводим на биржу] это, потом вот это". Евтушенков также отметил, что все знают, что среди финансовых инструментов продажа акций на бирже - самые дорогие деньги.

"Но я сознательно на это иду. Точно не ради денег, потому что можно было бы их получить совсем другими способами - через кредиты, облигации и так далее", - прокомментировал он.

Выручка "Медси" в 2020 году выросла на 12%, "Степи" - на 15%, Segezha - на 18%.

"Где-то [выручка] будет больше, где-то чуть меньше. Но везде будет в плюсе и точно выше рынка", - ответил Евтушенков на вопрос о том, удастся ли это повторить в этом году или это единоразовый эффект.