Не «Победой» единой: Зачем России новый лоукостер

«Задача Минтранса, имея такую перспективную модель (имеется в виду «Победа»), и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – передает РИА «Новости» слова Савельева.
«Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — сообщили представители компании «Ведомостям».
«Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в сфере воздушного транспорта. В частности, была обсуждена подготовка к подписанию соглашения между Федеральным агентством воздушного транспорта и Агентством гражданской авиации о сотрудничестве в области летной годности. Кроме того, говорилось о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создания российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
«Я думаю, что Виталий Геннадьевич Савельев как бывший руководитель крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» прекрасно знает и понимает, что такие проекты и такая бизнес-модель, как лоукостер, не может быть реализована сверху административным путем, потому что это все-таки должен быть чисто бизнес-проект. И такая компания должна летать по низким ценам, при этом быть прибыльной. И в данном случае это даже поручение не создать компанию, а исследовать возможности: ребята, посмотрите, есть у нас такие регионы, которые не охвачены низкобюджетными перевозками, исследуйте вопрос. А может быть, есть возможность, и сейчас, в постпандемийный период, открываются новые горизонты, и попробуем организовать там низкобюджетные перевозки. В принципе бизнес же никто не обязывает — захотят, увидят эти возможности, скажут: да, давайте сделаем. Не захотят, не увидят — не сделают. Или наоборот, увидят и скажут: да, мы готовы, но нам нужно для этого, чтобы государство обеспечило это, это и это. Я думаю, что это надо воспринимать как некий призыв к диалогу государства и бизнеса. На мой взгляд, не надо создавать новые авиакомпании. Сейчас на рынке, очевидно, предложение со стороны перевозчиков избыточно, многие авиакомпании, напротив, находятся на грани банкротства, потому что не хватает пассажиров, самолеты стоят, персонал простаивает. Поэтому городить в этой ситуации еще новую авиакомпанию, я думаю, совершенно неразумно, нужно использовать ресурсы, которые сейчас имеются».
«Это очень, скажем так, странное решение, потому что, условно говоря, государственный лоукостер у нас и так есть. По стратегии развития группы «Аэрофлот» на него будет приходиться основная доля пассажиропотока, то есть планируется значительное увеличение флота и наращивание именно пассажиропотока на внутренних линиях. Поэтому создание альтернативного лоукостера фактически создает дополнительную избыточную структуру, которая будет конкурировать, условно говоря, сама с собой. Если это будет государственный лоукостер, поскольку это все-таки инициировано на уровне правительства, то фактически это будет внутренняя конкуренция государства с государством. Если речь идет о частных лоукостерах, то в принципе уже сейчас мы видим авиакомпании, которые работают по так называемой low-fare модели. То есть авиакомпании, которые копируют структуры тарифов лоукостера, тоже предлагают тарифы без багажа, без питания и так далее без возможности возврата. Какой-нибудь условный Utair или Smartavia сейчас уже летают примерно по тем же ценам, что и «Победа», может быть, незначительно дороже, и предлагают пассажиру примерно такой же продукт. Поэтому эта идея создать еще один лоукостер ради лоукостера — наверное, это странно».