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МегаФон поделится с катарским Ooredoo опытом поддержки спортивных событий

Газета.Ruиещё 3
39 минут назад
МегаФон и катарский оператор связи Ooredoo в ходе ПМЭФ-2021 заключили меморандум о взаимопонимании, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 3 июня.
МегаФон поделится с катарским Ooredoo опытом поддержки спортивных событий
Фото: ReutersReuters
В частности, российская компания поделится экспертизой в области обеспечения крупных спортивных мероприятий телекоммуникационными и ИКТ-сервисами.
Документ подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.
Как известно, в Катаре пройдет ЧМ-2022 по футболу, а Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи на этом турнире.
В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу в России. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых – стадионы. Кроме того, МегаФон имеет уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других форумов мирового значения.
«Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете», – заявил Вермишян.
Компании,Геворк Вермишян,АТЭС,БРИКС,ШОС,Газета.Ru,
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