МегаФон поделится с катарским Ooredoo опытом поддержки спортивных событий

МегаФон и катарский оператор связи Ooredoo в ходе ПМЭФ-2021 заключили меморандум о взаимопонимании, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 3 июня.

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В частности, российская компания поделится экспертизой в области обеспечения крупных спортивных мероприятий телекоммуникационными и ИКТ-сервисами.

Документ подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Как известно, в Катаре пройдет ЧМ-2022 по футболу, а Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи на этом турнире.

В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу в России. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых – стадионы. Кроме того, МегаФон имеет уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС , G-20, ШОС БРИКС и других форумов мирового значения.