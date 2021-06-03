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Петербургский международный экономический форум 2021

Сбер провел на ПМЭФ-2021 сессию о киберзащищенности экосистем

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная сессия Сбера "Безопасное развитие экосистем: что лежит в основе?". Модератором дискуссии стал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. На сессии выступили: Винг Кин Леунг, технический директор Huawei Enterprise BG (онлайн); Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком"; Андрей Стыскин, директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов Группы компаний Яндекс; Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент, заместитель Председателя Правления АО "Тинькофф Банк"; Бальтазар Штелин, директор по цифровой трансформации и данным Международного комитета Красного Креста. Участники высказали различные, порой полярные мнения в отношении не только безопасного развития экосистем, их взаимодействия с регуляторами и потребителями, но и обозначили возрастающую тревогу профессионального сообщества в отношении геополитических рисков, которые могут повлечь за собой глобальные киберконфликты. Реалии сегодняшнего дня в отношении экосистем, их действий и восприятия достаточно противоречивы, подчеркнул Кузнецов. "Есть много вызовов, с которыми предстоит справиться профессиональному сообществу, и обеспечение кибербезопасности — один из ключевых. Нам есть над чем работать, объединять свои знания и экспертизу в интересах государства и пользователей", - резюмировал он.
Сбер провел на ПМЭФ-2021 сессию о киберзащищенности экосистем
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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