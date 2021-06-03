Украина захотела в США обсудить "Северный поток 2"

По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения "за счет Украины" — это обернется катастрофой, прежде всего для взаимного доверия.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода " Северный поток 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак
, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.