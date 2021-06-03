"Мнения разделились": ЦБ изменит систему выплаты зарплат

Банк России планирует запустить пилотный проект по переводу зарплаты по номеру мобильного телефона. Об этом, как передает «Газета.ру», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума.
Набиуллина приняла участие в сессии «Мультсервисы и технологии государства и бизнеса». В обсуждении также участвовал главный управляющий директор АО «Альфа-Банк»Владимир Верхошинский. Он предложил изменить систему выплаты зарплат в России в рамках избавления от «зарплатного рабства».
«Мы с банками обсуждали эту идею. Мнения разделились. И мы договорились, что проведем пилот, посмотрим, как эта инициатива работает», - ответила на предложение Набиуллина.
По ее словам, ЦБ поддерживает идею отмены зарплатного рабства, а новые технологии дают возможность выбора наиболее удобных для человека сервисов и банков для перечисления зарплаты.
Набиуллина отметила, что не все банки готовы отдавать своих «зарплатников». По ее словам, когда банк заключает контракт на выплату зарплат с корпорацией, он «от этого получает некий ресурс и может предложить людям некоторые бонусы».
В 2019 году в России ввели штрафы для работодателей за отказ сменить банк, на счет в котором сотрудник получает заработную плату.
В августе 2020 года Visa и «Яндекс.Касса» сообщили о запуске сервиса, который призван поспособствовать окончательному преодолению «зарплатного рабства». Он ориентирован на юридических лиц, позволяет переводить зарплату их сотрудников на карты «Виза» любых российских банков и призван сделать перечисление зарплат на карты работников проще и дешевле.