"Мнения разделились": ЦБ изменит систему выплаты зарплат

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Набиуллина приняла участие в сессии «Мультсервисы и технологии государства и бизнеса». В обсуждении также участвовал главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский . Он предложил изменить систему выплаты зарплат в России в рамках избавления от «зарплатного рабства».

«Мы с банками обсуждали эту идею. Мнения разделились. И мы договорились, что проведем пилот, посмотрим, как эта инициатива работает», - ответила на предложение Набиуллина.

По ее словам, ЦБ поддерживает идею отмены зарплатного рабства, а новые технологии дают возможность выбора наиболее удобных для человека сервисов и банков для перечисления зарплаты.

Набиуллина отметила, что не все банки готовы отдавать своих «зарплатников». По ее словам, когда банк заключает контракт на выплату зарплат с корпорацией, он «от этого получает некий ресурс и может предложить людям некоторые бонусы».

В 2019 году в России ввели штрафы для работодателей за отказ сменить банк, на счет в котором сотрудник получает заработную плату.