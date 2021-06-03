Сбер провел на ПМЭФ-2021 панельную сессию об архитектуре постковидного мира

«Ключевым преимуществом нашего времени является технология. А носитель технологии, по Вернадскому, — это ноосфера, то есть человек. Люди становятся главным капиталом на мировом пространстве, поэтому конкуренция за людей и для людей, за их комфорт и счастье, будет основным трендом в постпандемийном мире», — сказал Герман Греф.
«Также в ближайшие 10 лет нас ожидает конкуренция между странами за овладение полным технологическим стеком, которым сейчас обладает лишь одна страна — Китай. И у России есть шанс сохранить свою технологическую независимость в цифровом мире, потому что мы одна из трех стран в мире, у которой есть свои поисковики, социальные сети и картографические бизнесы. Практически полный набор технологий, который есть у России, позволяет нам развивать свои экосистемы и успешно конкурировать с глобальными экосистемами», — отметил глава Сбера.
«Я оптимист и думаю, у нас в России хорошее будущее. Я думаю, что люди точно найдут способ адаптировать сегодняшнюю систему государственного управления и общественного устройства под новые вызовы. А такие дискуссии, как эта, всех нас приближают к пониманию того, что ответов на многие вопросы пока не существует, и помогают найти грань между имеющимися ответами и тем пространством, где ответов нет ни у кого. И здорово, что есть пространство, в котором ответов нет ни у кого: именно в этом пространстве можно быть лидерами», — подчеркнул Греф.