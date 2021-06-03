На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве «Обхода Тольятти»

«Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай», – сказал президент.

Глава Самарской области отметил, что реализацию проекта запустили благодаря президенту. В 2018 году Владимир Путин побывал в Самарской области и положительно оценил инициативу губернатора.

«Нам удалось доказать, что именно через Самарскую область оптимально проходить международному транспортному маршруту. Президент дал поручение, были внесены изменения в транспортную стратегию. Дальше, не дожидаясь полного 100% государственного финансирования, выстроили модель государственно-частного партнерства. Это уникальный проект, который отмечен сегодня даже ООН. Владимир Владимирович подчеркнул значимость этого проекта как для России, так и для межгосударственного сотрудничества, для развития целого ряда регионов», – сообщил Дмитрий Азаров.

Сейчас объект технически готов уже на 23 %. К 2022 году эта цифра составит уже более 40 %. Дмитрий Азаров отметил, что предстоит большая работа, в том числе с финансовой частью проекта.

Николай Подгузов и Алексей Андреев также отметили важность проекта для России. Алексей Андреев подчеркнул, что уверен в успешном выполнении «Обхода Тольятти». Николай Подгузов сказал, что Евразийский банк развития организованно воплощает проект транспортного коридора Европа – Западный Китай. А также он надеется на дальнейшее сотрудничество с «АВТОБАНОМ».