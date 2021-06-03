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Петербургский международный экономический форум 2021

Канделаки рассказала об эффективности ПМЭФ в решении проблем в сфере спорта

RT на русском
1 час назад
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в беседе с RT рассказала об эффективности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), как площадки для разрешения существующих проблем в системе российского спорта.
Канделаки оценила роль ПМЭФ в решении спортивных проблем
Фото: ТАССТАСС
В частности, отвечая на вопрос о том, способствует ли ПМЭФ урегулированию проблем, существующих в том числе в спортивной сфере, Канделаки ответила утвердительно.
«Конечно. Посмотрите, какая классная тема была затронута Дмитрием Мазепиным (председатель совета директоров «Уралхима», отец автогонщика Никиты Мазепина. — RT) по поводу того, что у спортсменов существуют проблемы с военными кафедрами, особенно, у тех, которые 365 дней в году выступают. Эту проблему, как и проблему в том числе мотивации спортсменов после окончания профессиональной спортивной карьеры — эти две проблемы, как мне кажется очень важные — мы точно продолжим обсуждать. Мы договорились с Игорем Левитиным (помощник президента России. — RT) и Олегом Матыциным (министр спорта России. — RT), что после ПМЭФ обязательно встретимся на площадке «Матч ТВ» и продолжим этот разговор», — уточнила она.
В Санкт-Петербурге 2—5 июня проходит ПМЭФ.
Это одно из первых крупных мероприятий международного уровня, проводимых в очном формате в постпандемийный период.
Помимо прочего, участники форума будут обсуждать направления выхода глобальной экономики из кризиса.
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