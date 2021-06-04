Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Банк России отозвал лицензию у "РФИ Банка"

Праймиещё 8
29 минут назад
Банк России с 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк "Резервные финансы и инвестиции" АО "РФИ Банк", сообщает регулятор. По величине активов кредитная организация занимала 328 место в банковской системе Российской Федерации.
Столичный «РФИ БАНК» остался без лицензии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Данное решение было принято в связи с тем, что "РФИ Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, деятельность организации характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, сообщает ЦБ РФ.
Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление "РФИ БАНКом" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
"РФИ Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 18 июня.
Компании,Экономика,РФИ Банк,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители