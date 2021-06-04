Столичный «РФИ БАНК» остался без лицензии

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данное решение было принято в связи с тем, что "РФИ Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, деятельность организации характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, сообщает ЦБ РФ.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление "РФИ БАНКом" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.