X5 планирует запустить собственный платежный сервис

Ритейлер в октябре 2020 года представил стратегию своего развития на 2021-2023 годы, которая, в частности, отражает видение компании customer journey — "пути покупателя", того, как потребитель совершает покупки. Директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов
отмечал, что решение о выборе продуктов покупатели принимают еще до похода в магазин, и предпочтения формируются под влиянием медийной сферы.
Салахутдинов указывал, что X5 стремится "встать с покупателем в начало клиентского пути", поэтому компания планировала создать медийную платформу с набором информационных и развлекательных ресурсов о еде и о том, что с ней связано. Помимо этого, ритейлер задумался и о запуске собственного платежного сервиса.
X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.