X5 планирует запустить собственный платежный сервис

Салахутдинов указывал, что X5 стремится "встать с покупателем в начало клиентского пути", поэтому компания планировала создать медийную платформу с набором информационных и развлекательных ресурсов о еде и о том, что с ней связано. Помимо этого, ритейлер задумался и о запуске собственного платежного сервиса.