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Петербургский международный экономический форум 2021

X5 планирует запустить собственный платежный сервис

Прайм
20 минут назад
Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует запустить собственный платежный сервис к концу года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.
X5 планирует запустить собственный платежный сервис
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Этот проект — часть нашей стратегии по присутствию на всех этапах клиентского пути. Мы объявили, что реализуем этот проект совместно с Альфа-банком, и наша задача — разработка и запуск платежного сервиса, который будет интегрирован во все мобильные приложения всех наших форматов. К концу года мы планируем запустить данный проект", — сказал Шехтерман.
Ритейлер в октябре 2020 года представил стратегию своего развития на 2021-2023 годы, которая, в частности, отражает видение компании customer journey — "пути покупателя", того, как потребитель совершает покупки. Директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов отмечал, что решение о выборе продуктов покупатели принимают еще до похода в магазин, и предпочтения формируются под влиянием медийной сферы.
Салахутдинов указывал, что X5 стремится "встать с покупателем в начало клиентского пути", поэтому компания планировала создать медийную платформу с набором информационных и развлекательных ресурсов о еде и о том, что с ней связано. Помимо этого, ритейлер задумался и о запуске собственного платежного сервиса.
X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Компании,ПМЭФ-2021,Владимир Салахутдинов,Игорь Шехтерман,Альфа-банк,РИА Новости,
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