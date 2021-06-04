СберЗвук представил на ПМЭФ свое первое смарт-приложение

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) аудиосервис СберЗвук запустил свое первое смарт-приложение для умных устройств Sber, дополняющее приложение “Музыка”. Оно позволяет найти плейлисты с помощью эмоджи, которые соответствуют настроению, активности и местонахождению пользователя. Новшество доступно всем пользователям смарт-дисплея SberPortal и медиаприставки SberBox.

До идеального плейлиста – всего пара кликов: чтобы выбрать атмосферную музыку для романтического ужина или найти фон для чтения, больше не нужно тратить время на подбор музыки вручную. Для того, чтобы дать пользователям новый интерактивный способ взаимодействия с аудиосервисом “Музыка” на умных устройствах Sber, СберЗвук разработал навык поиска плейлистов через эмоджи.

Функцией можно воспользоваться на умных устройствах с помощью виртуальных ассистентов Салют. Чтобы найти свой идеальный плейлист, достаточно просто рассказать о своем настроении ассистенту. Навык запустит короткий блиц-опрос, где в качестве ответов предложены смайлы, которые будут означать ваше настроение, местонахождение и активность.

Аудиосервис СберЗвук совместно с компанией SberDevices создают новые форматы взаимодействия с контентом. Мы верим, что поиск плейлистов по эмоджи через настроение и ощущения пользователя помогает найти любимую музыку быстрее. Вам достаточно сказать ассистенту: “Салют, включи поиск по эмоджи!”, ответить на короткие вопросы смайлами и получить ту самую классную музыкальную подборку. Таким образом мы сокращаем дистанцию между слушателями и аудиоконтентом, делая поиск актуальной музыки проще, удобнее и быстрее

Эмоджи давно стали универсальным инструментом коммуникации. Вместо набора слов используются изображения, которые передают настроение или отдельные эмоции собеседника. СберЗвук работает над улучшением пользовательского опыта, вводя новые функции в аудиосервис. Сервис экономит время слушателей и оказывает качественную поддержку в выборе музыки 24 на 7.