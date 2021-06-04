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Петербургский международный экономический форум 2021

Сбер провел на ПМЭФ-2021 деловой завтрак "Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации"

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер провел деловой завтрак «Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации». Его модератором по традиции выступил глава Сбербанка Герман Греф.
Сбер провел на ПМЭФ-2021 деловой завтрак
Фото: ТАССТАСС
На деловом завтраке присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества, в том числе заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и другие.
Как отметил Герман Греф, тема делового завтрака была выбрана по результатам опросов предпринимателей, и его главная задача — узнать планы правительства РФ по модернизации российской экономики и государственного управления, понять, чем это правительство отличается от предшественников.
«Главным словом делового завтрака стала клиентоцентричность. Сегодня это понятие распространяется не только на бизнес, но и на государство. В ходе голосования 89% участников мероприятия проголосовали за вариант «Государство для человека» и лишь 11% — за вариант «Человек для государства». А по итогам второго голосования главными приоритетами деятельности правительства были названы образование, предпринимательский климат, реформа госуправления и здравоохранение, — отмечается в пресс-релизе. — Эксперты сошлись во мнении, что в будущем роль государства будет расти, однако развитие страны невозможно без комплексной реформы государственных институтов и развития человеческого капитала».
«У действующего правительство есть свои подходы и свой инструментарий. И у него есть бэкграунд — история успеха, ведь премьер-министр Михаил Мишустин пришёл из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали, — напомнил Греф. — Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры. Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры — это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры — это очень важно. Не все детали еще проработаны, как будут применяться и реализовываться эти принципы в каждой из отраслей, но очевидны уже успехи. Меня впечатлила ясная и убежденная позиция: понятно, как будут делать и что будут делать, очевидны и сложности, с которыми придётся столкнуться. Это меня очень сильно вдохновляет».
«Я думаю, что сегодня в стране сегодня сложилась уникальная ситуация. Президент России сказал: человекоцентричность — я хочу, чтобы государство развернулось к человеку. Правительство имеет опыт трансформации. Администрация президента стала очень технологичной. И мы видим единство взглядов и целей Администрации президента и правительства. Бизнес приглашают для обсуждений. Всё это вместе взятое меня делает оптимистом будущего моей страны. Я хочу этот главный вкус завтрака донести до всех присутствующих. Большое спасибо всем участникам за то, что поделились своими планами, своим оптимизмом и где-то скептицизмом, который сильно помогает тому, чтобы оптимизм стал реальностью», — подчеркнул глава Сбера.
Компании,ПМЭФ-2021,Антон Котяков,Михаил Мурашко,Владимир Мау,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Максим Решетников,Герман Греф,Алексей Мордашов,Андрей Макаров,Антон Силуанов,Александр Новак,Марат Хуснуллин,Администрация Президента РФ,РАНХиГС,Сбербанк России,Госдума,Правительство РФ,
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