Сбер провел на ПМЭФ-2021 деловой завтрак

«У действующего правительство есть свои подходы и свой инструментарий. И у него есть бэкграунд — история успеха, ведь премьер-министр Михаил Мишустин
пришёл из налоговой, одного из самых недружелюбных ведомств, и они его трансформировали, — напомнил Греф. — Два подхода отличают кардинально это правительство: клиентоцентричность, то есть ориентация на человека, и построение цифровой платформы как способ разрушить межведомственные барьеры. Когда государство начинает разговор с миссии, стратегии, ценностей и культуры — это залог успеха. Правительство начало свою работу с анонсирования ценностей и культуры — это очень важно. Не все детали еще проработаны, как будут применяться и реализовываться эти принципы в каждой из отраслей, но очевидны уже успехи. Меня впечатлила ясная и убежденная позиция: понятно, как будут делать и что будут делать, очевидны и сложности, с которыми придётся столкнуться. Это меня очень сильно вдохновляет».