Польша теряет позиции: что даст России приостановка строительства Baltic Pipe

Дания отозвала разрешение на строительство газовой трубы из Норвегии в Польшу из-за «недостаточной изученности» потенциального ущерба природе. Оператор газопровода Baltic Pipe приостанавливает работы. Если проект серьезно выбьется из графика, то Польша не сможет выторговать у «Газпрома» скидку в следующем году, когда закончится долгосрочный контракт на поставки стране российского газа, считают эксперты.

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен соединить по дну Балтийского моря Норвегию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба датского оператора транспортной системы Energinet. По мнению датского регулятора, строительство разрушит среду обитания мелких животных, таких как сони, лесные мышовки и летучие мыши, и оператор недостаточно подробно описал свои планы по их защите.

"Мы проведем тщательную оценку того, как это повлияет на проект Baltic Pipe и особенно на строительство в зонах, где живут особо охраняемые животные. Baltic Pipe - это крупный инфраструктурный проект, который пересекает всю Данию. Невозможно никак не повлиять на зоны, в которых мы работаем, но мы направляем все усилия на то, чтобы по минимуму затронуть природу и жизни людей и обеспечить хорошие условия для охраняемых видов во время и после строительства Baltic Pipe", — сказала заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Как заявил польским СМИ заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, строительство других участков газопровода продолжится.

"У нас достаточно оснований считать, что работы на датском участке, которые затронуло это решение, будут остановлены лишь временно, пока инвестор не удовлетворит экологические и юридические требования [регулятора]", — добавил Павел Яблонский.

"Пустая труба"

Запуск Baltic Pipe планировался на октябрь 2022, труба для поляков — важная часть стратегии по диверсификации поставок топлива и снижения газовой зависимости от России. В конце 2022 года истекает долгосрочное соглашение Польши с "Газпромом" о поставках российского газа. Польша уже неоднократно объявляла, что не планирует продлевать это соглашение, но и отказаться от российского газа страна не сможет, с "балтийской трубой" или без нее, говорят эксперты.

Игорь Юшков. "Основная проблема газопровода Baltic Pipe не в задержках строительства, а в том, что это будет де-факто пустая труба. В Норвегии четвертый год падает добыча газа, чтобы заполнить Baltic Pipe, надо перекупать газ, который сейчас идет в Германию из Норвегии. У Польши законтрактовано только около 2 млрд кубов газа, а его мощность — 10 млрд, она будет пустой стоять. Но Польше крайне важно строительство Baltic Pipe, чтобы иметь аргументы, обсуждая с "Газпромом" условия новых поставок", — объясняет "Газете.Ru" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Как отмечает Юшков, поляки заявляли, что после 2022 года не будут подписывать долгосрочный договор, но при этом не говорили, что вообще не будут подписывать никаких соглашений. Им придется оформлять среднесрочные или краткосрочные контракты, потому что потребность страны в газе будет сильно расти в ближайшие годы из-за требований ЕС о том, чтобы поляки уменьшали угольную генерацию. И они будут замещать ее прежде всего газом, считает аналитик.