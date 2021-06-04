ВТБ выдаст «Акрону» пятилетний кредит на 20 млрд рублей

Банк ВТБ выдаст группе "Акрон" пятилетний кредит на 20 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано на площадке ПМЭФ, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Фото: ТАСС ТАСС

"Банк ВТБ и компания "Акрон" в ходе Петербургского международного экономического форума подписали кредитное соглашение на сумму 20 млрд рублей сроком на пять лет. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности компании и капитальных затрат, включая затраты на реализацию ESG проектов", - отмечается в сообщении.

В сентябре прошлого года ВТБ стал партнером группы "Акрон" по развитию Талицкого калийного проекта в Пермском крае. Тогда группа ВТБ приобрела 10% АО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК), которое является оператором проекта.

"Акрон" включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза - "Акрон" и "Дорогобуж". Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области и разрабатывает Талицкое калийное месторождение в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) - и сбытовые сети в России и Китае.

О форуме