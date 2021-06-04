Сбер провел деловой завтрак на ПМЭФ

Главным словом делового завтрака стала клиентоцентричность. Сегодня это понятие распространяется не только на бизнес, но и на государство. В ходе голосования 89 процентов участников мероприятия проголосовали за вариант «Государство для человека» и лишь 11 процентов — за вариант «Человек для государства».