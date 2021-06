«О'Кей» купит у Х5 гипермаркет «Карусель» в Москве

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец марта компания управляла 195 магазинами: 77 гипермаркетами и 118 магазинами "Да!". Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий Дмитрий Коржев , которые контролируют 44,84% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек , владеющий 29,53% компании через GSU Ltd.