«О'Кей» купит у Х5 гипермаркет «Карусель» в Москве

"В соответствии со стратегией компании по повышению эффективности бизнеса гипермаркетов и приоритетному развитию сети в ключевых регионах ее присутствия группа заключила сделку с X5 Group по приобретению гипермаркета "Карусель" в Москве", — говорится в сообщении.
"В результате этой сделки мы усилили свое присутствие в стратегически важном и перспективном для нас московском регионе, отличающимся наиболее благоприятной рыночной конъюнктурой для развития наших гипермаркетов", — сказал гендиректор компании Армин Бургер, слова которого приводятся.