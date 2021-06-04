«О'Кей» купит у Х5 гипермаркет «Карусель» в Москве

Как сообщается, "О'Кей" приобрела земельный участок площадью 25 тысяч квадратных метров и магазин общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. В результате сделки число магазинов сети в Центральном федеральном округе достигло 18, а торговая площадь превысила 115 тысяч квадратных метров.

Он также отметил, что, как компания и сообщала ранее, "О'Кей" поэтапно внедряет новую концепцию гипермаркетов и, с учетом этого приобретения, планирует иметь в своем портфеле четыре-пять обновленных магазинов к концу года.