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Петербургский международный экономический форум 2021

Сбер на ПМЭФ обсудил вопросы кибербезопасности

SberPressиещё 1
2 часа назад
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная сессия «Цифровой суверенитет и кибербезопасность» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Сбер на ПМЭФ обсудил вопросы кибербезопасности
Фото: пресс-служба Сбербанкапресс-служба Сбербанка
На сессии выступили: Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи; Рашид Исмаилов, Президент ПАО «ВымпелКом»; Евгений Касперский, генеральный директор АО «Лаборатория Касперского»; Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»; Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги»; Екатерина Солнцева, директор по цифровизации государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог». Модератором дискуссии стал Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24».
Вопросы обеспечения государственного цифрового суверенитета приобрели для России приоритетное значение: наше государство и его различные структуры сегодня подвергаются атакам со стороны киберпреступников чаще, чем все остальные страны мира. Структурирование цифрового поля как с точки зрения правовой поддержки, создание действенных механизмов контроля, защиты, продвижение собственных разработок в сфере ИТ, определение принципов кибергигиены и культуры безопасности становятся крайне насущными задачами, в решении которых необходим консолидированный подход и использование компетенций и опыта технологических лидеров.
Станислав Кузнецов в этой связи обратил внимание на опасность слабых звеньев в быстро развивающихся экосистемах, когда уязвимость лишь одного фрагмента может стать причиной купирования целых промышленных отраслей. На его взгляд, заслуживает внимания концепция создания «горизонтальных» экосистем, в которых сервисы и экспертиза концентрируются не вокруг материнского ядра, а структурированно распределяются между равноправными участниками. Синергия от таких систем, особенно при участии госструктур, была бы большей прежде всего в сфере безопасности.
Станислав Кузнецов выделил риски, связанные с использованием национальными субъектами зарубежных программных решений. Сбер в этом отношении сделал однозначный выбор, применяя собственные платформенные решения, превосходящие в разы иностранные аналоги. Например, система мониторинга и корреляции событий кибербезопасности обрабатывает более 120 миллиардов риск-событий в сутки, а антифрод-система позволяет в 99% случаях предотвратить телефонное мошенничество.
Серьёзным сдерживающим фактором, ослабляющим национальный киберсуверенитет, можно считать и отток квалифицированных ИТ-специалистов за рубеж, где они оцениваются крайне высоко. Проблема решается комплексно: и за счёт донастройки механизма стимулирования ИТ-компаний государством, и путём создания эффективного рабочего пространства для таких специалистов и, безусловно, общим повышением качества жизни в стране.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка
Развивая бизнес, создавая экосистемы, позволяющие в короткий срок достигать значительных финансовых результатов, во главу угла надо в обязательном порядке ставить вопросы продуманного строительства инфраструктур безопасности. Если не защищён хотя бы один элемент хотя бы у одного субъекта цифровой деятельности, национальный киберсуверенитет находится в зоне риска. Это глобальный вызов и для государства, и для бизнеса, и для общества
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