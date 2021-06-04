Сбер на ПМЭФ обсудил вопросы кибербезопасности

Станислава Кузнецова. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная сессия «Цифровой суверенитет и кибербезопасность» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбербанка пресс-служба Сбербанка

Вопросы обеспечения государственного цифрового суверенитета приобрели для России приоритетное значение: наше государство и его различные структуры сегодня подвергаются атакам со стороны киберпреступников чаще, чем все остальные страны мира. Структурирование цифрового поля как с точки зрения правовой поддержки, создание действенных механизмов контроля, защиты, продвижение собственных разработок в сфере ИТ, определение принципов кибергигиены и культуры безопасности становятся крайне насущными задачами, в решении которых необходим консолидированный подход и использование компетенций и опыта технологических лидеров.

Станислав Кузнецов в этой связи обратил внимание на опасность слабых звеньев в быстро развивающихся экосистемах, когда уязвимость лишь одного фрагмента может стать причиной купирования целых промышленных отраслей. На его взгляд, заслуживает внимания концепция создания «горизонтальных» экосистем, в которых сервисы и экспертиза концентрируются не вокруг материнского ядра, а структурированно распределяются между равноправными участниками. Синергия от таких систем, особенно при участии госструктур, была бы большей прежде всего в сфере безопасности.

Станислав Кузнецов выделил риски, связанные с использованием национальными субъектами зарубежных программных решений. Сбер в этом отношении сделал однозначный выбор, применяя собственные платформенные решения, превосходящие в разы иностранные аналоги. Например, система мониторинга и корреляции событий кибербезопасности обрабатывает более 120 миллиардов риск-событий в сутки, а антифрод-система позволяет в 99% случаях предотвратить телефонное мошенничество.

Серьёзным сдерживающим фактором, ослабляющим национальный киберсуверенитет, можно считать и отток квалифицированных ИТ-специалистов за рубеж, где они оцениваются крайне высоко. Проблема решается комплексно: и за счёт донастройки механизма стимулирования ИТ-компаний государством, и путём создания эффективного рабочего пространства для таких специалистов и, безусловно, общим повышением качества жизни в стране.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка