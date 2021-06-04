Сбер на ПМЭФ обсудил вопросы кибербезопасности

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла панельная сессия «Цифровой суверенитет и кибербезопасность» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова
.
Фото: пресс-служба Сбербанкапресс-служба Сбербанка
На сессии выступили: Максут Шадаев
, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Татьяна Матвеева
, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи; Рашид Исмаилов
, Президент ПАО «ВымпелКом»
; Евгений Касперский
, генеральный директор АО «Лаборатория Касперского»
; Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»
; Евгений Чаркин
, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги»
; Екатерина Солнцева
, директор по цифровизации государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
; Алексей Гореславский
, генеральный директор АНО «Диалог». Модератором дискуссии стал Алексей Бобровский
, руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24».
Вопросы обеспечения государственного цифрового суверенитета приобрели для России приоритетное значение: наше государство и его различные структуры сегодня подвергаются атакам со стороны киберпреступников чаще, чем все остальные страны мира. Структурирование цифрового поля как с точки зрения правовой поддержки, создание действенных механизмов контроля, защиты, продвижение собственных разработок в сфере ИТ, определение принципов кибергигиены и культуры безопасности становятся крайне насущными задачами, в решении которых необходим консолидированный подход и использование компетенций и опыта технологических лидеров.
Станислав Кузнецов в этой связи обратил внимание на опасность слабых звеньев в быстро развивающихся экосистемах, когда уязвимость лишь одного фрагмента может стать причиной купирования целых промышленных отраслей. На его взгляд, заслуживает внимания концепция создания «горизонтальных» экосистем, в которых сервисы и экспертиза концентрируются не вокруг материнского ядра, а структурированно распределяются между равноправными участниками. Синергия от таких систем, особенно при участии госструктур, была бы большей прежде всего в сфере безопасности.
Станислав Кузнецов выделил риски, связанные с использованием национальными субъектами зарубежных программных решений. Сбер в этом отношении сделал однозначный выбор, применяя собственные платформенные решения, превосходящие в разы иностранные аналоги. Например, система мониторинга и корреляции событий кибербезопасности обрабатывает более 120 миллиардов риск-событий в сутки, а антифрод-система позволяет в 99% случаях предотвратить телефонное мошенничество.
Серьёзным сдерживающим фактором, ослабляющим национальный киберсуверенитет, можно считать и отток квалифицированных ИТ-специалистов за рубеж, где они оцениваются крайне высоко. Проблема решается комплексно: и за счёт донастройки механизма стимулирования ИТ-компаний государством, и путём создания эффективного рабочего пространства для таких специалистов и, безусловно, общим повышением качества жизни в стране.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка
Развивая бизнес, создавая экосистемы, позволяющие в короткий срок достигать значительных финансовых результатов, во главу угла надо в обязательном порядке ставить вопросы продуманного строительства инфраструктур безопасности. Если не защищён хотя бы один элемент хотя бы у одного субъекта цифровой деятельности, национальный киберсуверенитет находится в зоне риска. Это глобальный вызов и для государства, и для бизнеса, и для общества