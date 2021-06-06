«Роснефть» в рамках ПМЭФ заключила более 70 контрактов

На 24-м Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге, «Роснефть» заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба нефтяного гиганта.

Фото: ПАО «НК «Роснефть» ПАО «НК «Роснефть»

«Компания подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов проекта «Восток Ойл», энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции», – говорится в сообщении.

Подписано соглашение с ПАО «Трубная металлургическая компания» об интегральной поставке для проекта «Восток Ойл» металлопродукции, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения строительно-монтажных работ.

«Роснефть» приступила к созданию нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север» и заключила договоры на строительство гидротехнических сооружений терминала с АО «Объединенная энергетическая компания» и на проведение проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства нефтеналивного терминала – с АО «ЛенморНИИпроект».

Интер РАО – Инжиниринг» в соответствии с договором, подписанным на ПМЭФ, выполнит проектно-изыскательские работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта «Восток Ойл». С ГМК «Норильский никель» «Роснефть» заключила соглашение о развитии на объектах комплексного логистического обслуживания.

Также «Роснефть» договорилась с партнерами о техобслуживании парка воздушных судов для проекта «Восток Ойл». Соглашение предполагает развитие на территории РФ сервисного центра.

Подписано соглашение с Объединенной машиностроительной группой о транспортном обеспечении проектов Компании специальной и дорожно-строительной техникой, необходимой в том числе для реализации первого этапа проекта «Восток Ойл».

Также с ООО «Содексо Евроазия» заключен договор на оказание услуг по организации общественного питания, проживания и комплексного сервисного обслуживания объектов социально-бытового назначения на месторождениях Ванкорского кластера.