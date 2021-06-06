«Роснефть» в рамках ПМЭФ заключила более 70 контрактов

На 24-м Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем с 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге, «Роснефть»
заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба нефтяного гиганта.
Фото: ПАО «НК «Роснефть»ПАО «НК «Роснефть»
«Компания подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов проекта «Восток Ойл», энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции», – говорится в сообщении.
Подписано соглашение с ПАО «Трубная металлургическая компания»
об интегральной поставке для проекта «Восток Ойл» металлопродукции, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения строительно-монтажных работ.
«Роснефть» приступила к созданию нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север» и заключила договоры на строительство гидротехнических сооружений терминала с АО «Объединенная энергетическая компания» и на проведение проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства нефтеналивного терминала – с АО «ЛенморНИИпроект».
«Интер РАО
– Инжиниринг» в соответствии с договором, подписанным на ПМЭФ, выполнит проектно-изыскательские работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта «Восток Ойл». С ГМК «Норильский никель»
«Роснефть» заключила соглашение о развитии на объектах комплексного логистического обслуживания.
Также «Роснефть» договорилась с партнерами о техобслуживании парка воздушных судов для проекта «Восток Ойл». Соглашение предполагает развитие на территории РФ сервисного центра.
Подписано соглашение с Объединенной машиностроительной группой о транспортном обеспечении проектов Компании специальной и дорожно-строительной техникой, необходимой в том числе для реализации первого этапа проекта «Восток Ойл».
Также с ООО «Содексо Евроазия» заключен договор на оказание услуг по организации общественного питания, проживания и комплексного сервисного обслуживания объектов социально-бытового назначения на месторождениях Ванкорского кластера.
На ПМЭФ также были подписаны и другие значимые соглашения с российскими и иностранными партнерами.