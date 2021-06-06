В Австрии обратились к Киеву по поводу «СП — 2»

Австрийская энергокорпорация OMV посоветовала Украине не мешать строительству «Северного потока — 2», а вместо этого сделать выгодное предложение «Газпрому» для сохранения транзита газа через ее территорию после запуска газопровода. Ранее Киев заявил, что будет бороться с российским проектом до тех пор, пока Россия не начнет его использовать. В свою очередь, власти ФРГ подчеркнули, что Украина должна остаться страной-транзитером. При этом постпред России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что Москва готова к возможным проблемам, которые могут создать проекту СП — 2 западные страны.

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Глава австрийской энергокорпорации OMV (партнер "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Райнер Зеле считает, что было бы лучше, если бы Украина не мешала строительству газопровода, а предложила России выгодные условия транзита газа в европейские страны.

"Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу", - ответил Зеле на вопрос о попытках Киева помешать Москве в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин".

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать реализации российского проекта "Северный поток - 2". Он заявил, что украинские власти будут мешать Москве до тех пор, пока по газопроводу не запустят топливо.

Украинский министр заявил, что "ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%" (цитата по "Украинской правде"). "И второе: ничто не проиграно, пока игра не закончилась", - заявил он на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид . Кулеба подчеркнул, что уже высказывал свое мнение по этому поводу американскому коллеге Энтони Блинкену

"Безусловно, теперь у строителей "Северного потока - 2" есть намного большие шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины", - сказал он на следующий день после того, как американские власти признали, что вводить какие-либо санкции против "Северного потока - 2" бессмысленно, так как он практически завершен.

Украинская сторона утверждает, что трубопровод - это "геополитическое оружие Кремля", а из этого следует, что он является угрозой для Украины. В Киеве опасаются, что из-за запуска "Северного потока - 2" Россия может отказаться от услуг Украины по транзиту российского газа в Европу, а это означает, что страна потеряет большие деньги.

Пока Киев пытается помешать "Северному потоку - 2", одна из ниток газопровода была достроена. 4 июня компания - оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила об этом ТАСС. "Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются", - отметили в компании.

Эти данные во время ПМЭФ-2021 подтвердил и российский президент Владимир Путин . По его словам, строительство второй нитки газопровода может быть завершено в течение 1,5 - 2 месяцев. В кулуарах ПМЭФ Зеле в разговоре с ТАСС сообщил, что осталось уложить порядка 50 км.

При этом завершение укладки трубопровода не связано с отказом американских властей от санкций. Об этом ранее сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков . На вопрос о возможных проблемах проекта на этапе сертификации и страхования он ответил: "Может быть все что угодно, сейчас же нету ничего, об этом эвентуально говорить вряд ли проходится".

Тем не менее Россия и компания-оператор "Северного потока - 2" готовы к возможным проблемам, заявил ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. "Я думаю, что и мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы", - сказал он, рассуждая о возможности появления препятствий со стороны Запада.

При этом глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст выразил мнение, что ни экологи, ни Вашингтон не смогут помешать введению в эксплуатацию "Северного потока - 2".

"Ни иррациональное поведение "зеленых" и отдельных представителей блока ХДС/ХСС, ни противозаконные санкции США в конечном итоге не смогут воспрепятствовать строительству газопровода", - считает он.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркнул, что Германия настаивает на сохранении транзита газа через Украину.

"Для федерального правительства было и остается главным, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и с запуском "Северного потока – 2", — заявил Зайберт.