Минсельхоз предложил птицеводам перейти на прямые контракты

Министерство сельского хозяйства России предложило производителям куриных яиц и торговым сетям работать на основе прямых контрактов. Как полагают в ведомстве, эта мера поможет избежать сокращения производства и дефицита продукции. Об этом сообщают "Известия"

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Прямые договоры позволяют поставщику и покупателю фиксировать цену продукта на полгода или год. Так, на электронных торгах в начале июня оптовая цена на десяток яиц составила от 42 до 48 рублей. Однако себестоимость их производства — 49-52 рубля, согласно информации Росптицесоюза.

В Национальном союзе птицеводов сообщили о том, что стоимость десятка яиц в магазинах уже достигает от 74 до 110 рублей. Помимо этого, организация предложила ретейлерам работать с прямыми контрактами и попросила уменьшить розничные цены, чтобы повысить оборот продукции. С помощью этих действий получится увеличить закупочные цены на продукт.