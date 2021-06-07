Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

В России найден способ избежать дефицита куриных яиц

Праймиещё 15
8 часов назад
Министерство сельского хозяйства России предложило производителям куриных яиц и торговым сетям работать на основе прямых контрактов. Как полагают в ведомстве, эта мера поможет избежать сокращения производства и дефицита продукции. Об этом сообщают "Известия".
Минсельхоз предложил птицеводам перейти на прямые контракты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Прямые договоры позволяют поставщику и покупателю фиксировать цену продукта на полгода или год. Так, на электронных торгах в начале июня оптовая цена на десяток яиц составила от 42 до 48 рублей. Однако себестоимость их производства — 49-52 рубля, согласно информации Росптицесоюза.
В Национальном союзе птицеводов сообщили о том, что стоимость десятка яиц в магазинах уже достигает от 74 до 110 рублей. Помимо этого, организация предложила ретейлерам работать с прямыми контрактами и попросила уменьшить розничные цены, чтобы повысить оборот продукции. С помощью этих действий получится увеличить закупочные цены на продукт.
В Росптицесоюзе подчеркнули, что на рынке присутствует множество компаний, которые производят различную по себестоимости продукцию. Поэтому их переход на прямые контракты потребует времени, отметили в организации.
Компании,Экономика,Минсельхоз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители