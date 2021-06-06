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Петербургский международный экономический форум 2021

Россия приготовилась к новым проблемам с «Северным потоком - 2»

Майк Габриелян
6 июня 2021
Российский политик рассказал, что Москва готова к проблемам, которые западные противники газопровода «Северный поток – 2» могут создать для его работы.
Есть вероятность, что после строительства объекта, ему продолжат вставлять палки в колеса. Однако Россия и оператор «Северного потока – 2» готовы к противостоянию. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-1».
«И мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы», - сказал Чижов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что первая нитка газопровода уже уложена, а вторая может быть завершена за полтора-два месяца. Глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил ТАСС, что осталось уложить порядка 50 км второй ветки «Северного потока – 2».
Между тем «Северный поток-2» уже испугал Польшу. Местные СМИ высказывают опасения, что после остановки Данией строительства газопровода из Норвегии в Польшу страна будет вынуждена продолжить закупки природного газа в России.
Недавно датские власти отозвали свое разрешение на строительство норвежско-польского газопровода из-за возможной опасности для местных летучих мышей и соневых.
Компании,Видео,Райнер Зеле,Владимир Чижов,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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