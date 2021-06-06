Российский политик рассказал, что Москва готова к проблемам, которые западные противники газопровода «Северный поток – 2» могут создать для его работы.

Между тем «Северный поток-2» уже испугал Польшу. Местные СМИ высказывают опасения, что после остановки Данией строительства газопровода из Норвегии в Польшу страна будет вынуждена продолжить закупки природного газа в России.