«Удерживать цены в рамках инфляции на социально значимые товары в первом квартале уже не получилось, — сказал Демин. — К примеру, на 40% подорожали сахар, картофель, морковь, на 30% — яйца, на 15% — мясо птицы, а ведь эти позиции как раз входят в перечень основных продуктов питания повседневного спроса. При этом инфляция уверенно перешагнула за 5,5%. По ряду товарных категорий рост цен продолжится. Так, цены на мясо, вероятно, поднимутся за счет удорожания кормов на 15 20%, молочная продукция станет менее доступной за счет ввода обязательной маркировки, черный чай станет дороже на 15% из-за бушующей пандемии в Индии. И таких примеров масса, практически по всем продуктам из ряда социально значимых».