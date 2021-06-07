Власти РФ уже не сумели удержать цены на социально значимые товары в рамках инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин
. Так он прокомментировал высказывание замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова
о том, что цены на основные категории социально значимых товаров растут в пределах инфляции.
«Удерживать цены в рамках инфляции на социально значимые товары в первом квартале уже не получилось, — сказал Демин. — К примеру, на 40% подорожали сахар, картофель, морковь, на 30% — яйца, на 15% — мясо птицы, а ведь эти позиции как раз входят в перечень основных продуктов питания повседневного спроса. При этом инфляция уверенно перешагнула за 5,5%. По ряду товарных категорий рост цен продолжится. Так, цены на мясо, вероятно, поднимутся за счет удорожания кормов на 15 20%, молочная продукция станет менее доступной за счет ввода обязательной маркировки, черный чай станет дороже на 15% из-за бушующей пандемии в Индии. И таких примеров масса, практически по всем продуктам из ряда социально значимых».
Как полагает Демин, в сложившейся ситуации нельзя пополнять бюджет за счет налогов, сборов и новых требований, к примеру, по маркировке.
«Следует учитывать рост цен на топливо, который не сдерживается даже демпферным механизмом. За счет этого станет дороже доставка, а значит, вырастут цены на все товары. Вот с чем действительно стоит работать, на какие сигналы реагировать», — добавил эксперт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Евтухов предложил повысить в РФ цены на яйца.