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Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €220 млн

RT на русскомиещё 4
6 часов назад
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал корпорацию Google на 220 млн, сообщила пресс-служба ведомства.
Во Франции оштрафовали Google на €220 млн
Фото: ReutersReuters
Как отмечается в заявлении, на компанию налагается штраф за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы.
В мае сообщалось, что Google и Facebook могут быть оштрафованы судом в Москве ещё на 20 млн рублей каждая за отказ удалить запрещённую информацию по требованию Роскомнадзора.
Компании,Роскомнадзор,Google,
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