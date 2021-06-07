«Синема парк» выиграл дело против банка «Траст»

«Мы удовлетворены решением Арбитражного суда города Москвы, который встал на сторону Объединенных Киносетей и удовлетворил все исковые требования к банку "Траст". Кинотеатры являются одной из самых пострадавших от коронавируса отраслей и фактически были закрыты или же ограничены в работе большую часть прошлого года. Также пострадало производство кино и в России, и во всем мире, практически не обновляется репертуар для показа, —прокомментировал «Ленте.ру» судебное решение представитель Объединенных Киносетей. — В этой ситуации банк "Траст" попытался фактически обанкротить Киносети, списав всю новогоднюю выручку сразу после окончания правительственного моратория, отказываясь идти на предложенную Минфином и нами разумную реструктуризацию долга, потребовав немедленного погашения всей суммы долга по всем кредитам, ‘поставив заемщика на просрочку’, как выражаются в "Трасте". Киносети были вынуждены обратиться за защитой своих прав в суд. В отличие от руководства "Траста" М. Задорнова и В. Соколова Арбитражный суд учел фактор пандемии и ее влияние на кинотеатральный бизнес при принятии своего решения в пользу Киносетей об изменении условий кредитного договора».