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«Синема парк» выиграл дело против банка «Траст»

Lenta.ru
3 часа назад
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Синема парк» к банку «Траст» об изменении условий кредитного договора, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
«Синема парк» выиграл дело против банка «Траст»
Фото: ТАССТАСС
Это один из четырех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы в январе 2021 года к «Трасту» компаниями «Синема парк» и A&NN Investments Limited (подконтрольны бизнесмену Александру Мамуту).
«Мы удовлетворены решением Арбитражного суда города Москвы, который встал на сторону Объединенных Киносетей и удовлетворил все исковые требования к банку "Траст". Кинотеатры являются одной из самых пострадавших от коронавируса отраслей и фактически были закрыты или же ограничены в работе большую часть прошлого года. Также пострадало производство кино и в России, и во всем мире, практически не обновляется репертуар для показа, —прокомментировал «Ленте.ру» судебное решение представитель Объединенных Киносетей. — В этой ситуации банк "Траст" попытался фактически обанкротить Киносети, списав всю новогоднюю выручку сразу после окончания правительственного моратория, отказываясь идти на предложенную Минфином и нами разумную реструктуризацию долга, потребовав немедленного погашения всей суммы долга по всем кредитам, ‘поставив заемщика на просрочку’, как выражаются в "Трасте". Киносети были вынуждены обратиться за защитой своих прав в суд. В отличие от руководства "Траста" М. Задорнова и В. Соколова Арбитражный суд учел фактор пандемии и ее влияние на кинотеатральный бизнес при принятии своего решения в пользу Киносетей об изменении условий кредитного договора».
Компании,Александр Мамут,Национальный банк "Траст",Минфин,Lenta.ru,
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