В Китае устроили крах индустрии онлайн-образования

Регулирующие органы решили уничтожить китайские интернет-сервисы образования. Индустрия за несколько месяцев потеряла около 27 миллиардов долларов. Сильнейший удар пришелся на три национальных компании: Gaotu, TAL Education и New Oriental Education & Technology.

Первая потеряла из-за санкций властей 90 процентов своей стоимости. Капитал владельца Gaotu 49-летнего Ларри Сяндонга Чен сократился с начала 2021 года с 16,5 до 1,6 миллиарда долларов. Холдинг TAL Education, который предоставляет услуги репетиторства учащимся начальной и средней школы, потерял за тот же период более 60 процентов стоимости. Владелец сервиса New Oriental Education & Technology Минхонг Ю из-за решения китайских властей лишился 2,1 миллиарда долларов.