В Китае устроили крах индустрии онлайн-образования

Закручивание гаек в интернет-бизнесе со стороны правительства Китая продолжается несколько месяцев. Противоречия властей и предпринимателей усилились
из-за конфликта владельца Alibaba Джека Ма
с национальным регулятором в области информационных технологий. За этим последовал срыв
IPO дочерней организации Alibaba, запреты
для сотни приложений и сервисов, которые якобы несут угрозу личным данным жителей. Из-за давления властей Джек Ма
в конце мая объявил
о своем уходе с поста президента элитной бизнес-академии, которую он основал несколько лет назад.