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Российские авиакомпании могут лишиться новых самолетов

Ura.Ru
1 час назад
Российские авиакомпании попросили Минтранс отложить введение запрета на регистрацию самолетов в реестрах иностранных государств. По словам экспертов, изменение может негативно сказаться на качестве авиаперевозок в РФ, так как компании лишатся возможности брать в лизинг у иностранцев новые лайнеры.
Российские авиакомпании могут лишиться новых самолетов
Фото:  URA.RU URA.RU
«Мы видим вероятные последствия при принятии таких решений в невозможности подписания новых контрактов с иностранными лизингодателями и расширении флота авиакомпании воздушными судами иностранного производства. В текущем режиме у лизингодателей, которые регистрируют суда в основном на Бермудах, не предусмотрена возможность перевода регистрации в РФ», — цитируют «Известия» гендиректора Smartavia Сергея Савостина.
Smartavia попросила Росавиацию перенести ввод запрета с 2023 года на более поздний срок. Отмечается, что сейчас более 740 самолетов авиакомпаний РФ зарегистрированы в иностранных реестрах. По словам гендиректора «ВТБ Лизинг» и председателя совета НП «Лизинговый союз» Дмитрия Ивантера, изменение приведет к снижению качества авиаперевозок.
«Российские перевозчики будут использовать только самолеты со вторичного рынка, так как это намного дешевле. Парк авиационной техники российских компаний будет стареть, что негативно отразится на качестве перевозок на внутреннем рынке», — отметил эксперт.
Компании,Сергей Савостин,Минтранс РФ,Росавиация,газета "Известия",
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