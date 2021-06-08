Российские авиакомпании могут лишиться новых самолетов

«Мы видим вероятные последствия при принятии таких решений в невозможности подписания новых контрактов с иностранными лизингодателями и расширении флота авиакомпании воздушными судами иностранного производства. В текущем режиме у лизингодателей, которые регистрируют суда в основном на Бермудах, не предусмотрена возможность перевода регистрации в РФ», — цитируют «Известия» гендиректора Smartavia Сергея Савостина.
«Российские перевозчики будут использовать только самолеты со вторичного рынка, так как это намного дешевле. Парк авиационной техники российских компаний будет стареть, что негативно отразится на качестве перевозок на внутреннем рынке», — отметил эксперт.