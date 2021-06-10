«Яндекс» купил приложение Hypee

«Яндекс» купил приложение для редактирования видео Hypee. Сервис встроят в приложения компании, где он понадобится для развития формата коротких видео по аналогии с популярным китайским сервисом TikTok. Опрошенные журналистами эксперты считают, что «Яндекс» ещё сможет конкурировать с TikTok, если предложит рынку нечто «принципиально новое».

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О сделке представитель «Яндекса» рассказал «Коммерсанту». Приложение для редактирования видео Hypee разработала студия 4spaces бывшего сотрудника «Яндекса» Алексея Бальчунаса. В компании заявили, что его команда разработчиков перейдёт в «Яндекс.Дзен», а функционал Hypee в дальнейшем встроят в приложение «Яндекса».

Сам Бальчунас подтвердил журналистам продажу проекта и переход разработчиков в «Яндекс». Сумму сделки стороны раскрывать не стали. Директор по работе с корпоративными клиентами Redmadrobot Дмитрий Панкрушев убеждён, что в данном случае речь идёт о сумме минимум в 100 млн рублей.

Из AppStore приложение Hypee уже пропало. Согласно его описанию, сервис позволяет накладывать визуальные и звуковые эффекты на ролики и «идеально подходит» для Instagram, Facebook и TikTok. Зарабатывало Hypee на платной подписке.

Новый сервис нужен «Яндексу» для развития формата коротких вертикальных видео. Они появятся в отдельной ленте «Яндекс.Дзена», который начал развивать видеонаправление в 2019 году. В компании утверждают, что ежедневно «Дзен» посещают 21 млн уникальных пользователей, которые в среднем проводят на портале по 45 минут. По данным Mediascope, без учёта мобильных устройств месячная аудитория «Яндекс.Дзена» составляет 28 млн человек, среднее время пользования — 14 минут ежедневно. Это меньше, чем у TikTok и «ВКонтакте», которая год назал запустила раздел с короткими видео «Клипы». Сейчас его пользователи ежедневно просматривают 300 млн роликов.

«Яндекс» несколько запоздал с выходом в сегмент коротких видео, отметил директор по маркетингу Brand Analytics Василий Чёрный. Однако если формат взлетит, то компания сможет отказаться от иных опций в рамках «Яндекс.Дзена», продолжил эксперт. Генеральный директор digital-агентства Traffic Isobar Ольга Петрова добавила, что рекламодатели активно интересуются форматом коротких видео, где бюджеты растут «двухзначными темпами». Она пояснила, что аудитория платформ растёт в основном за счёт платёжеспособной аудитории старше 25 лет.