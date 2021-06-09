Богатейшие люди США уклонялись от уплаты налогов

По оценкам ProPublica, с 2014 по 2018 год состояние 25 богатейших членов списка Forbes выросло на 400 млрд долларов, а сумма их федеральных подоходных налогов составила лишь 13 млрд. Соответственно, реальная налоговая ставка для них составила лишь 3,4%.