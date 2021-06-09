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Богатейшие люди США практически не платили подоходные налоги

BFM.RUиещё 5
4 часа назад
Американские миллиардеры массово уклоняются от уплаты налогов. Об этом говорится в расследовании НКО ProPublica, основанном на утечке материалов американской налоговой службы. Данные, на которые ссылается организация, охватывают период в 15 лет. Согласно докладу, основатель Amazon Джефф Безос не заплатил федеральные подоходные налоги в 2007 и 2011 годах, а глава Tesla Илон Маск — в 2018 году. В докладе также упоминаются миллиардеры Майкл Блумберг и Карл Айкан, финансист Джордж Сорос.
Богатейшие люди США уклонялись от уплаты налогов
Фото: ReutersReuters
По оценкам ProPublica, с 2014 по 2018 год состояние 25 богатейших членов списка Forbes выросло на 400 млрд долларов, а сумма их федеральных подоходных налогов составила лишь 13 млрд. Соответственно, реальная налоговая ставка для них составила лишь 3,4%.
О том, насколько легальной может быть такая оптимизация, рассуждает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров:
Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group
«Известно, что совсем недавно выходил доклад соответствующей службы внутренних доходов США, и достаточно неудовлетворительные были цифры по преследованию налоговых уклонистов. Бюджет США очень сильно в последние доковидные годы не добирал налоги даже по известным уклонистам. Налоговая служба не справлялась. В связи с этим, насколько я помню, в этом году заявлен на увеличение штат службы внутренних доходов на 80 тысяч человек. Я допускаю, что существующая в США система скидок и налоговых льгот позволяет отложить наступление налоговых обязательств либо сократить налоговые обязательства состоятельных лиц благодаря перераспределению активов, их держанию и налоговому планированию. Я не исключаю, что те реальные налоговые [суммы], которые должны были заплатить состоятельные лица в США, и то, что они заплатили, могут расходиться в разы. В любом случае это вопрос проверки. Нужно не забывать, что существует понятие срока давности проверки. В России это три года, в США это шесть лет».
По результатам выхода доклада об успехах американских миллиардеров на ниве оптимизации налогов уже начато расследование. Правда, расследуется пока только то, как материалы налоговой службы США попали в распоряжение авторов документа.
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