Богатейшие люди США уклонялись от уплаты налогов

«Известно, что совсем недавно выходил доклад соответствующей службы внутренних доходов США, и достаточно неудовлетворительные были цифры по преследованию налоговых уклонистов. Бюджет США очень сильно в последние доковидные годы не добирал налоги даже по известным уклонистам. Налоговая служба не справлялась. В связи с этим, насколько я помню, в этом году заявлен на увеличение штат службы внутренних доходов на 80 тысяч человек. Я допускаю, что существующая в США система скидок и налоговых льгот позволяет отложить наступление налоговых обязательств либо сократить налоговые обязательства состоятельных лиц благодаря перераспределению активов, их держанию и налоговому планированию. Я не исключаю, что те реальные налоговые [суммы], которые должны были заплатить состоятельные лица в США, и то, что они заплатили, могут расходиться в разы. В любом случае это вопрос проверки. Нужно не забывать, что существует понятие срока давности проверки. В России это три года, в США это шесть лет».