США продолжат бороться против участников "Северного потока-2"

Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему считают "Северный поток 2" "плохой сделкой" для европейских партнеров США. Он также отметил, что американская администрация продолжит предпринимать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".