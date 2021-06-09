Apple заинтересовалась китайскими аккумуляторами

Apple начала переговоры о поставках аккумуляторов для электроавтомобилей, которые разрабатывает компания. Корпорация заинтересовалась сотрудничеством с китайскими производителями CATL и BYD, узнали журналисты. Одним из ключевых условий сделки является строительство завода на территории США. Впрочем, компании из Китая проектом заниматься пока не хотят.

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О переговорах Apple с CATL и BYD сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Пока неизвестно, достигнет ли американская корпорация каких-либо договорённостей с китайскими компаниями.

По словам двух собеседников издания, одним из условий сделки является строительство производственных мощностей на территории США. Эту информацию подтвердил старший экономический советник Белого дома Джаред Бернстайн.

Он заявил, что Apple говорит «о строительстве передовых заводов по производству аккумуляторов здесь, в США». Такая позиция, отметил Бернстайн, полностью соответствует словам президента Джо Байдена о локализации цепочек поставок, в особенности в тех областях, где США могли бы захватить долю мирового рынка.

Два источника утверждают, что CATL, которая поставляет аккумуляторы Tesla и некоторым другим производителям, не хочет строить завод в США из-за политической напряжённости и роста затрат. Пока неизвестно, ведёт ли Apple переговоры с другими компаниями. Стороны отказались от комментариев.

По словам четырёх собеседников агентства, Apple заинтересована в использовании литий-железо-фосфатных батарей. Их производство дешевле из-за использования железа вместо более дорогих никеля и кобальта.

В декабре 2020 года Reuters писал, что Apple планирует запустить производство легковых беспилотных автомобилей к 2024 году. Источники утверждали, что проект может включать в себя революционную технологию создания аккумуляторов. В настоящий момент неизвестно, что именно обсуждала корпорация с китайскими производителями — их технологии или разработки Apple.

Правительство США стремится увеличить объёмы производства электромобилей в стране. Предложенный президентом Джо Байденом план развития инфраструктуры на $1,7 трлн включает в себя траты на стимулирование внутреннего рынка электрокаров, в том числе за счёт грантов для производителей аккумуляторов и налоговых льгот. На эти цели Вашингтон готов потратить $174 млрд.