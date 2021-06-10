В Петербурге ужесточили правила для электросамокатов

Петербургский комитет по транспорту ужесточил правила использования электросамокатов в городе. Соответствующее соглашение чиновники подписали с кикшеринговыми сервисами. Власти запретили кататься в историческом центре города, ездить со слишком большой скоростью и оставлять самокаты в парках и на газонах. Соглашению предшествовал затяжной кризис в этой области — в Петербурге расследуются сразу несколько уголовных дел о полученных из-за самокатов травмах.
О достигнутых договорённостях сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. Отдельные ограничения будут действовать временно — до завершения чемпионата Европы по футболу. Санкт-Петербург примет его вместе с несколькими европейскими городами.
В соглашении перечислены:
- ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с «плотным туристическим потоком», в том числе прилегающих к Невскому проспекту, до 12 июля (до 15 км/ч — с 13 июля);
- ограничение скорости до 20 км/ч на остальной территории города;
- запрет электросамокатов на Дворцовой и Сенатской площади, а также на Малой Морской улице;
- необходимость спешиваться на пешеходных переходах;
- запрет размещения самокатов в парках, на газонах и цветниках;
- запрет использования самокатов несовершеннолетними и пьяными;
- запрет использования одного самоката несколькими людьми;
- размещение различимой нумерации на самокатах.
Помимо этого, власти города договорились с кикшеринговыми сервисами об ограничении использования электросамокатов на 95 улицах города во время чемпионата Европы по футболу. Речь идёт в том числе о Невском проспекте, Адмиралтейской, Английской и Дворцовой набережных, Большой Конюшенной и Большой Морской улицах. Ограничение также будет действовать рядом с фан-зонами, стадионом «Газпром Арена» и остановками шаттлов.
Ранее власти Петербурга
договорились с сервисами аренды электросамокатов о запрете парковки ближе 15 м от остановок, на тротуарах шириной до 1,5 м и на пути следования жителей города к метро.
О неудобствах и рисках из-за электросамокатов в России активно заговорили весной 2021 года. Тогда в стране произошёл ряд громких инцидентов с участием электросамокатов.
Особо пристальное внимание уделялось кикшеринговым компаниям в Санкт-Петербурге. В начале июня местные следователи и полицейские провели обыски в офисах сервисов из-за нескольких случаев наезда электросамокатов на детей. В городе также расследовали сразу несколько уголовных дел, связанных с деятельностью кикшеринговых фирм.
Спустя несколько дней в Петербурге самокаты и вовсе пропали. Сразу несколько компаний объявили, что временно убирают свои объекты с улиц из-за «непростой ситуации». Трудности с поиском доступного транспорта возникли у сервисов Whoosh, Urent, Eleven и Red Wheels.