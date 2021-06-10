В Петербурге ужесточили правила для электросамокатов

Петербургский комитет по транспорту ужесточил правила использования электросамокатов в городе. Соответствующее соглашение чиновники подписали с кикшеринговыми сервисами. Власти запретили кататься в историческом центре города, ездить со слишком большой скоростью и оставлять самокаты в парках и на газонах. Соглашению предшествовал затяжной кризис в этой области — в Петербурге расследуются сразу несколько уголовных дел о полученных из-за самокатов травмах.

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О достигнутых договорённостях сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. Отдельные ограничения будут действовать временно — до завершения чемпионата Европы по футболу. Санкт-Петербург примет его вместе с несколькими европейскими городами.

В соглашении перечислены:

ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с «плотным туристическим потоком», в том числе прилегающих к Невскому проспекту, до 12 июля (до 15 км/ч — с 13 июля);

ограничение скорости до 20 км/ч на остальной территории города;

запрет электросамокатов на Дворцовой и Сенатской площади, а также на Малой Морской улице;

необходимость спешиваться на пешеходных переходах;

запрет размещения самокатов в парках, на газонах и цветниках;

запрет использования самокатов несовершеннолетними и пьяными;

запрет использования одного самоката несколькими людьми;

размещение различимой нумерации на самокатах.

Помимо этого, власти города договорились с кикшеринговыми сервисами об ограничении использования электросамокатов на 95 улицах города во время чемпионата Европы по футболу. Речь идёт в том числе о Невском проспекте, Адмиралтейской, Английской и Дворцовой набережных, Большой Конюшенной и Большой Морской улицах. Ограничение также будет действовать рядом с фан-зонами, стадионом «Газпром Арена» и остановками шаттлов.

Ранее власти Петербурга договорились с сервисами аренды электросамокатов о запрете парковки ближе 15 м от остановок, на тротуарах шириной до 1,5 м и на пути следования жителей города к метро.

О неудобствах и рисках из-за электросамокатов в России активно заговорили весной 2021 года. Тогда в стране произошёл ряд громких инцидентов с участием электросамокатов.

Особо пристальное внимание уделялось кикшеринговым компаниям в Санкт-Петербурге. В начале июня местные следователи и полицейские провели обыски в офисах сервисов из-за нескольких случаев наезда электросамокатов на детей. В городе также расследовали сразу несколько уголовных дел, связанных с деятельностью кикшеринговых фирм.