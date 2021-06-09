Продажи телевизоров резко снизились впервые за 6 лет

В России по итогам первого квартала 2021 года резко снизились продажи телевизоров в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции». Эксперты отметили, что падение произошло впервые за шесть лет. При этом в деньгах показатель снизился не очень сильно, поскольку телевизоры подорожали из-за роста стоимости комплектующих.

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Продажи телевизоров в РФ за отчётный период упали на 15% — до 1,7 млн устройств. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, показатель просел впервые с 2015 года.

«Спрос 2020 года был обусловлен тем, что многие делали ремонт во время пандемии и покупали жильё, которое обставляли новой техникой, но сейчас этот фактор потерял актуальность», — сказал он.

В сети « М.Видео — Эльдорадо» рассказали изданию, что продажи телевизоров в первом квартале действительно оказались ниже уровня прошлого года, когда их стимулировали высокий курс валют и новости о локдауне. Однако в компании добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи выросли на 11%.

Генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский при этом отметил, что во втором квартале спрос на телевизоры немного активизировался. Это произошло в связи с началом летнего сезона и приближающимся чемпионатом Европы по футболу.

Цены растут

По оценкам «Марвел-Дистрибуции», в денежном выражении продажи телевизоров в России в первом квартале снизились только на 3% — до 44,4 млрд рублей. В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что показатель сопоставим с результатами первого квартала 2020 года, но по сравнению с 2019 годом он вырос на 20%.

Аналитический центр GS Group отметил, что импорт телевизоров в Россию сократился на 34%. При этом цена взлетела в долларах на 21%, а в рублях — на 35%, добавил глава компании Александр Сурков.

Цены растут, поскольку в Китае из-за санкций США и пандемии коронавируса увеличились цены на комплектующие к телевизорам. Кроме того, подорожала логистика, поэтому в цене выросли и сами устройства, указал Алексей Грибовский. Например, стоимость моделей с диагональю до 32 дюймов выросла в пределах 30–50%.