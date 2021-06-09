В Сбере назвали целесообразным построение открытой экосистемы

По словам Льва Хасиса, Сбер, несмотря на значительную долю на финансовом рынке, работает в условиях очень жесткой конкуренции: есть сотни банков, которые могут предлагать, например, более выгодные для людей и компаний процентные ставки привлечения и размещения средств.