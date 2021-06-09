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В Сбере назвали целесообразным построение открытой экосистемы

Lenta.ru
3 часа назад
На рынке экосистем нельзя допускать возникновения «монстра», и готовящееся регулирование должно решить этот вопрос, создав условия для конкуренции. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
В Сбере назвали целесообразным построение открытой экосистемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Очень важно, чтобы не возникло какого-то одного "монстра", который будет единственным выбором на рынке. В итоге, конечно же, какая-то экосистема станет более популярной, чем другие, это не страшно, главное, чтобы эти другие были. Сам факт их наличия будет стимулировать лидера быть лучше для клиентов», — заявил он.
По словам Льва Хасиса, Сбер, несмотря на значительную долю на финансовом рынке, работает в условиях очень жесткой конкуренции: есть сотни банков, которые могут предлагать, например, более выгодные для людей и компаний процентные ставки привлечения и размещения средств.
«Конкуренция — это очень хорошо. Это двигатель прогресса. До тех пор пока конкуренция сохраняется, вопрос не в антимонопольном регулировании, а скорее [это] вопросы, связанные, например, с сохранностью персональных данных или с отсутствием дискриминации к доступу релевантных поставщиков продуктов и сервисов, — продолжает он. — Сбер, инвестируя в развитие небанковских сервисов, конечно, ни на секунду не забывает, что является банком, который должен соответствовать всем нормативам ликвидности и надежности».
Говоря о намерении Сбера выстроить собственную экосистему, Лев Хасис отметил, что возможности такой экосистемы помогут неограниченному количеству предпринимателей продвигать свои товары и сервисы.
«Не забывайте, что у нас около 3 миллионов клиентов — юридических лиц, и фактически это очень сильно помогает нам развивать отношения с ними, потому что мы им помогаем растить их бизнес, — добавил он. — С другой стороны, у нас есть десятки миллионов клиентов — физических лиц, для которых возможность широкого выбора сервиса является дополнительным преимуществом взаимодействия с нами».
Эта модель развития бизнеса экономически целесообразна, считает Лев Хасис.
«При этом важно отметить, что нигде в мире нет полностью открытых или полностью закрытых экосистем. В виртуальном ассистенте "Салют" наша экосистема будет открытой, в каналах, брендированных Сбером, правила будут несколько строже. Так же, как, например, в фирменном магазине Apple нельзя купить смартфон Samsung, при этом в Apple Store есть приложения Samsung, и это нормально», — пояснил он.
Компании,Лев Хасис,Сбербанк России,Apple,ИТАР-ТАСС,
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