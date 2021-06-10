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Суд обязал Shell резко снизить выбросы парниковых газов. Глава компании заявил, что миру это ничуть не поможет

BFM.RU
38 минут назад
После прецедентного решения суда в Нидерландах, обязавшего нефтяную компанию Royal Dutch Shell снизить выбросы углекислого газа почти на 50% к 2030 году, глава компании Бен ван Берден заявил, что такие действия бессмысленны. Судя по цитате Reuters, ван Берден не скрывал иронии. Shell в теории может прекратить производство бензина. Выбросы парниковых газов, безусловно, сократятся. Но это ничуть не поможет миру, сказал топ-менеджер. Спрос на ископаемое топливо все равно сохранится, а люди будут и дальше заправлять свои автомобили. Просто не на заправках Shell, а на станциях других компаний.
Суд обязал Shell резко снизить выбросы парниковых газов
Фото: ReutersReuters
Так глава корпорации отреагировал на недавнее решение суда в Гааге. Он обязал компанию почти вполовину сократить выбросы к 2030 году. На майское решение нидерландского суда обратили внимание, конечно, не только в Европе. Разбирательство еще не окончено. И за ним, как писало Bloomberg, будут следить ведущие нефтегазовые компании мира. Комментирует независимый аналитик Дмитрий Степанов.
Дмитрий Степанов, независимый аналитик
«Воздействием на одну компанию невозможно поменять рынок. Да и, в общем, воздействием на всех основных игроков отрасль тоже не поменять. Потому что потребление любой горючки, особенно в рознице — это крайне тяжело, перестраивать какие-то бизнес-цепочки. Многие американские и европейские заправщики работают по контрактам. Длинные карточки, их обслуживание и так далее. Поэтому любое изменение сейчас в рамках экологии, безусловно, будет усложнять работу для всех».
Этот иск в своем выступлении на недавнем форуме в Петербурге упомянул глава «Роснефти» Игорь Сечин, заодно предупредив о возможном дефиците нефти и газа, в случае если отрасль будет недоинвестирована. А вице-премьер Александр Новак заявил, что если в нефтегазовую отрасль сократятся вложения, то это просто-напросто приведет к высоким ценам на нефть и газ. И даже назвал примерную цифру — 200 долларов за баррель. А в этом сейчас не заинтересован никто. В том числе США, где высокие цены на топливо приведут к росту стоимости бензина на заправках.
Что же касается Shell, то ирония еще и в том, что компания и так собиралась снизить свой углеродный след на 45%. Но только не к 2030 году, как постановила Гаага, а к 2035. А уже к 2050 году и вовсе добиться нулевых выбросов СО2. Суд же, в который обратились экологи, в том числе из международного общества под названием «Друзья Земли» счел планы компании некорректными. Комментирует заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.
Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергобезопасности
«Как говорил Шариков — не согласен я с ними. На самом деле, решение нидерландского суда действительно выглядит абсурдно. По иску экологов, компанию, (коммерческую компанию), которая добровольно на себя взяла обязательства сокращать и двигаться в сторону декарбонизации своей деятельности до 2050 года, обязывают принять, конкретные показатели, по которым она должна это сделать к 2030 году. Получается какой-то даже не госплан, а Госарбитражплан».
Интересно, что один из главных сторонников энергоперехода и заботы об экологии — Европа. Та самая Европа, где когда-то зародилась промышленная революция, которая в итоге и привела к нынешнему потреблению энергии. И, к слову, собственные ископаемые ресурсы ЕС значительно исчерпал. Равно как и леса, поглащающие СО2. Зато планирует ввести углеродный налог, то есть собрать деньги с компаний, поставляющих в Евросоюз товары. И при этом не собирается отказываться от американского СПГ. А его, как заметил на форуме в Петербурге Владимир Путин, добывают «варварским» способом, методом гидроразрыва пласта (кстати, значительный вклад в изобретение этой технологии в середине прошлого века внес Советский Союз).
Но, пожалуй, самый важный факт в среду привели «Ведомости» : по данным МЭА (Международного энергетического агентства) еще в 2019 году 85% первичной энергии в мире все еще приходилось на невозобновляемые источники. То есть на нефть, газ и уголь. Конечно, даже за одно десятилетие все может измениться. И самый яркий пример тому — смартфоны, которые коренным образом поменяли мировое потребление. Но им тоже нужна энергия, как и огромному массиву серверов, где хранится нужная нам информация.
Никто не спорит, что планете необходимо помогать и у нее должны быть друзья. Вот только тотальные запреты, вроде решения нидерландского суда, вряд ли изменят мировой энергобаланс.
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