Суд обязал Shell резко снизить выбросы парниковых газов

Интересно, что один из главных сторонников энергоперехода и заботы об экологии — Европа. Та самая Европа, где когда-то зародилась промышленная революция, которая в итоге и привела к нынешнему потреблению энергии. И, к слову, собственные ископаемые ресурсы ЕС
значительно исчерпал. Равно как и леса, поглащающие СО2. Зато планирует ввести углеродный налог, то есть собрать деньги с компаний, поставляющих в Евросоюз товары. И при этом не собирается отказываться от американского СПГ. А его, как заметил на форуме в Петербурге Владимир Путин
, добывают «варварским» способом, методом гидроразрыва пласта (кстати, значительный вклад в изобретение этой технологии в середине прошлого века внес Советский Союз).